Após empate, Arrascaeta manda recado à torcida do Flamengo: "Só vence quem tem união"

Nesta sexta-feira, Giorgian De Arrascaeta mandou um recado para a torcida do Flamengo, após os resultados negativos da equipe nas duas últimas partidas. O meia uruguaio pediu apoio da torcida rubro-negra e falou sobre união.

"Futebol é de memória muito curta. Se passa do bom ao ruim rápido e vice-versa. Pés no chão é o que te mantém sempre buscando o melhor e o que nosso grupo busca sempre. No final, só vence quem tem união. Decisões estão chegando e contamos com a nação rubro-negra. Para cima, meu Mengão", escreveu De Arrascaeta nas redes sociais.

O Flamengo vem de duas partidas seguidas sem vitória. Além do empate contra o Central Córdoba, nesta quarta-feira, em 1 a 1, pela Copa Libertadores, o Rubro-negro foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, no último domingo, e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Antes disso, a equipe do técnico Filipe Luís tinha apenas uma derrota nos últimos 20 jogos na temporada.

Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo na temporada, com nove gols e cinco assistências, em 20 jogos. Além disso, o uruguaio é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com seis bolas na rede, e ainda é o líder em participações diretas, com nove.

Flamengo em situação delicada na tabela

Com o empate diante do Central Córdoba, o Flamengo segue na 3ª posição do grupo C da Copa Libertadores, com cinco pontos conquistados, três atrás da equipe argentina. A LDU-EQU lidera a chave, com oito pontos.

Na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-negro recebe a LDU, pela quinta rodada da competição, no Maracanã.

O Flamengo volta a campo neste sábado, às 21 horas, quando recebe o Bahia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A equipe do técnico Filipe Luís ocupa a 3ª posição, com 14 pontos. O Tricolor é o 6º colocado, com 12 pontos conquistados.