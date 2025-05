Angileri mira topo do Brasileirão e recorda estreia pelo Corinthians contra o Mirassol

O Corinthians mede forças com o Mirassol na tarde deste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Fabrizio Angileri, que fez sua estreia pelo Timão justamente diante do Leão, em duelo válido pelo Paulista, projetou a partida.

Naquele dia, a equipe alvinegra saiu vitoriosa por 2 a 0, com gols de Romero e Memphis Depay, garantindo sua vaga na semifinal do Estadual. Angileri, inclusive, deu assistência para o segundo gol.

O ala relembrou seu primeiro compromisso com a camisa alvinegra e mira o topo da tabela do Brasileirão.

"Será uma partida muito difícil. Nos enfrentamos pelo Paulistão. O Mirassol é uma equipe difícil, dinâmica. Nós temos o objetivo de ficar, ao término da rodada, nos primeiros lugares. Tomara que possamos cumprir para poder subir posições no Brasileirão, que é muito competitivo", afirmou o jogador.

"Como havia falado, será um jogo muito complicado. Obviamente, passaram-se dois, três meses do último jogo. As equipes se estudam. Vai ser uma partida travada, dura. Creio que estamos preparados para fazer um bom jogo", acrescentou.

O duelo entre Corinthians Mirassol está agendado para a tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia.

A equipe de Dorival Júnior tropeçou pela Sul-Americana no meio de semana, mas vem de uma boa vitória no Brasileirão, diante do Internacional, e pode entrar no G6 do torneio em caso de vitória. O Timão é o oitavo colocado da tabela de classificação, com dez pontos conquistados.