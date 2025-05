Alisson pode atingir sua maior sequência de jogos como titular pelo São Paulo

Alisson pode atingir sua maior sequência como titular do São Paulo no próximo domingo, no clássico contra o Palmeiras, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante completou 14 jogos consecutivos como titular na última terça-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, no Peru, pela Libertadores. Caso figure entre os 11 iniciais no clássico contra o Palmeiras, Alisson irá superar as marcas de 2023 e 2024.

O último jogo em que o técnico Luis Zubeldía não contou com Alisson entre os titulares foi contra o São Bernardo, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão, no dia 23 de fevereiro. Na ocasião, Marcos Antônio o substituiu, atuando ao lado de Pablo Maia.

Desde então o São Paulo entrou em campo 14 vezes, somando seis vitórias, sete empates e uma derrota - aproveitamento de 59,5%.

Peça-chave do time tricolor, Alisson vive também a expectativa de voltar a atuar ao lado de Pablo Maia, com quem se acostumou a formar a dupla de volantes titular do São Paulo. Seu companheiro se recuperou recentemente de uma cirurgia no tornozelo direito e voltou a ser relacionado para o jogo contra o Alianza Lima na última terça-feira.

O São Paulo é o atual 11º colocado do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, e o único ainda invicto na competição, embora some seis empates e somente uma vitória nos primeiros sete jogos.