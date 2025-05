Alexis Mac Allister, do Liverpool, é eleito o jogador do mês de abril no Campeonato Inglês

O argentino Alexis Mac Allister venceu o prêmio de melhor jogador do mês de abril no Campeonato Inglês, nesta sexta-feira. O meia do Liverpool marcou dois gols e deu uma assistência, em cinco jogos, para ajudar o clube a garantir o título da competição.

"Acho que o segredo são meus companheiros de equipe. Sempre digo que, sem eles, isso não seria possível. Jogar com esse tipo de jogadores é sempre mais fácil, porque você pode cometer um erro ou algo assim e eles estarão lá para resolver. Eles são os principais, e eu apenas tento sempre ajudar da maneira que posso", disse Mac Allister em entrevista ao site do Liverpool.

No período, Mac Allister marcou um gol na derrota do Liverpool diante do Fulham (3 a 2), deu uma assistência nos minutos finais na vitória sobre o West Ham (2 a 1) e balançou as redes na goleada contra o Tottenham, que garantiu o título do Campeonato Inglês (5 a 1).

A month to remember ?? Alexis Mac Allister is April's @EASPORTSFC Player of the Month ? #PLAwards pic.twitter.com/32PsArRp6D ? Premier League (@premierleague) May 9, 2025

O meia superou a concorrência de Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton), Harvey Barnes (Newcastle), Jacob Murphy (Newcastle), Morgan Rogers (Aston Villa), Ryan Sessegnon (Fulham) e Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton) para garantir o troféu.

Alexis Mac Allister ainda se tornou o quarto argentino a vencer o prêmio de melhor jogador do mês do Campeonato Inglês, junto com Sergio Aguero, Carlos Tévez e Juan Sebastián Verón.

Na temporada, o meia de 26 anos tem sete gols marcados e seis assistências, em 48 jogos disputados.

Liverpool campeão

Com a vitória sobre o Tottenham por 5 a 1, no dia 27 de abril, o Liverpool confirmou o título do Campeonato Inglês com quatro rodadas de antecedência. A equipe do técnico Arne Slot tem 82 pontos conquistados.

O Liverpool volta a campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), quando recebe o Arsenal, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, em Anfield. O time londrino é o vice-líder da competição, com 67 pontos somados.