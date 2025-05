Alerta no fim do 1º tempo: o desafio do Botafogo contra o Internacional

O Botafogo volta a campo neste domingo pelo Brasileirão 2025 para o duelo contra o Internacional. A partida vai necessitar de uma atenção extra do time carioca em um período específico.

A chave do duelo pode estar nos 15 minutos finais do primeiro tempo. No Brasileirão, o Internacional marcou 60% de seus gols justamente nos momentos que antecedem o intervalo das partidas (foram 6 dos 10 tentos).

Curiosamente, esse é o momento em que o Botafogo também sofreu mais gols na competição nacional. Das 5 vezes em que foi vazado, o time carioca levou 2 nos 15 minutos finais da etapa inicial.

Início instável no Brasileirão

O confronto é fundamental para as duas equipes sonharem com posições melhores no Campeonato Brasileiro. Na classificação, o Internacional ocupa o nono lugar, com 9 pontos, enquanto o Botafogo é o 12º colocado, com 8 pontos.

O encontro entre Botafogo e Internacional está marcado para este domingo, às 20 horas (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.