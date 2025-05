Além de Rossi, jogadores de Flu e Vasco sofreram assaltos recentes no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

O terror vivido por Rossi ontem, na Linha Amarela, não foi um caso restrito ao goleiro do Flamengo. Jogadores de Fluminense e Vasco também sofreram assaltos recentemente no Rio de Janeiro.

Keno, do Flu, sofreu dois assaltos em 2 meses

O atacante Keno, do Fluminense, sofreu dois assaltos em dois meses no início do ano. Um em 24 de janeiro e outro em 13 de março.

O primeiro assalto foi na mesma via expressa que o carro de Rossi foi baleado: a Linha Amarela. Na ocasião, Keno retornava da vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, no estádio Luso-Brasileiro, no bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte.

O atacante estava com os companheiros Lima, Thiago Santos e Lelê. O veículo foi levado, além de pertences.

Já o segundo aconteceu no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Keno havia deixado a casa de Lima com sua esposa e filha quando foi atacado por criminosos.

Os bandidos levaram o carro e o celular do jogador, mas o veículo foi recuperado antes do confronto com o Flamengo, no primeiro jogo da final do Carioca, quando fez o gol do Fluminense na derrota por 2 a 1.

Levaram até chinelos de Souza, do Vasco

Em setembro do ano passado foi a vez de Souza, do Vasco, ser vítima da violência no Rio. O jogador foi assaltado no bairro de Olaria, na Zona Norte, na companhia de seu filho Nicolas.

Na ocasião, os criminosos levaram o carro, pertences e até os chinelos do jogador. Ele ficou descalço na rua Leopoldina Rego.

Acabei de ser assaltado na rua Leopoldina, perto de Olaria. Levaram tudo. Levaram até meu chinelo, celular. O cara estava de fuzil, levaram o carro. Estávamos eu e o Nicolas, consegui tirar o Nicolas. Me deixaram descalço. Está tudo bem, graças a Deus.

Souza, em vídeo postado em seu Instagram

Ex-jogador do Botafogo teve calça arrancada

O ex-jogador do Botafogo Marcio Gomes foi assaltado no dia 1º de fevereiro em Nilópolis, na Baixada Fluminense (RJ). Na ação, o ex-volante de 44 anos teve a calça arrancada pelos criminosos antes de seu carro e seus pertences serem levados pelos assaltantes.

Marcio estava parado com seu veículo quando foi surpreendido pelos bandidos. Ele desceu do carro, mas a chave ficou presa na calça. Foi quando o criminoso derrubou o ex-jogador e arrancou sua peça de roupa, deixando-o apenas de cueca.

Marcio Gomes foi revelado nas divisões de base do Botafogo. Ele se profissionalizou no clube em 2002 e ficou até 2005.

Foram 72 jogos e cinco gols com a camisa do Glorioso. Em seguida, passou por diversas equipes de menor expressão como Volta Redonda, Resende, Macaé, América (RJ), Audax e Portuguesa (RJ). A Lusa carioca, inclusive, foi o último time que defendeu, em 2015.