100% de derrotas e 1 gol marcado: a campanha do Vasco fora no Brasileirão

O Vasco entrará em campo diante do Vitória para o seu quarto compromisso como visitante pelo Brasileirão 2025. As perspectivas para o time carioca na capital baiana não são animadoras.

A campanha fora de casa do Vasco é a pior do Brasileirão ao lado do Juventude. Em três jogos, foram três derrotas. Isso se soma ao fato de o clube vir de um resultado desastroso, a goleada sofrida para Puerto Cabello na Copa Sul-Americana.

Para piorar, o ataque vascaíno como visitante no Campeonato Brasileiro marcou somente 1 gol, com o artilheiro Vegetti, na derrota para o Ceará, no estádio Castelão.

Detalhe favorável ao Vasco

Algo que consola os vascaínos para o jogo no Barradão é o fato de o Vitória ter a segunda pior campanha como mandante no Brasileirão - ao lado de Palmeiras, Fortaleza e Santos. Em três jogos, obteve quatro pontos, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.

Vitória e Vasco jogam neste sábado, a partir das 18h30 (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador.