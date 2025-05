Zubeldía observa campeão sul-americano sub-17 para lateral direita do São Paulo

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, tem observado de perto uma das joias das categorias de base do clube. Trata-se do lateral direito Angelo, campeão sul-americano sub-17 com a Seleção Brasileira.

Nesta quinta-feira, o jovem participou do treinamento do elenco profissional no CT da Barra Funda e, mesmo tendo apenas 16 anos, já começa a chamar atenção da comissão técnica tricolor. Angelo já havia participado da atividade do último domingo e já começa a se familiarizar com a rotina de trabalho do time principal.

Angelo, aliás, foi o herói do título da Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-17. O lateral direito fez o gol de empate na final contra a Colômbia, que vencia o jogo por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, levando a decisão para os pênaltis.

A expectativa é de que Angelo também marque presença na Copa do Mundo sub-17, que será disputada no Catar, em outubro, uma vez que foi um dos protagonistas do título que garantiu a vaga no Mundial à Seleção Brasileira.

Atualmente, o São Paulo conta com Igor Vinícius e Cédric Soares como opções para a lateral direita. Frequentemente o zagueiro Nahuel Ferraresi também tem sido improvisado no setor.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando enfrenta o Palmeiras, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ostenta uma invencibilidade de 12 jogos, sendo cinco vitórias e sete empates e quer aumentar o seu aproveitamento nesta sequência sem derrotas para subir na tabela.