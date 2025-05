Wirtz sinaliza saída do Leverkusen: "Experimentar algo novo"

Uma das sensações das últimas temporadas, o meia alemão Florian Wirtz sinalizou uma possível saída do Bayer Leverkusen no final da temporada. Especulado por Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City, o atleta indicou que "quer experimentar algo novo".

"Tenho sorte de ter tantos times ao meu redor e, agora, poder atuar por um dos melhores clubes da Alemanha e da Europa. Definitivamente, é tentador sair da zona de conforto e experimentar algo novo. Conheço bem os vestiários e sei que encontraria meu lugar rapidamente em qualquer time", disse Wirtz, em entrevista ao Sports Illustrated.

Desde 2020 no Bayer Leverkusen, o meia foi um dos grandes destaques do futebol alemão nas últimas temporadas. Ele foi o protagonista na conquista do Campeonato Alemão 2024, primeiro título nacional da equipe de Xabi Alonso.

Mesmo com contrato válido até 2027, Wirtz dá indícios de uma possível saída do Bayer. Em suas especulações pelos maiores clubes do mundo, o meia alemão sinalizou ao técnico Xabi Alonso que tem desejo de atuar pelo Bayern de Munique.

"Quando saí do Colônia para ir ao Leverkusen, não pensei sobre dinheiro em nenhum momento. Apenas pensava no melhor da minha carreira. Então, sim, sempre vou optar por um bom contrato, mas meu maior foco é a parte esportiva", completou.

Valor por Wirtz

No entanto, é esperado que o Bayern tenha que fazer um alto investimento por Wirtz. De acordo com o Transfermarkt, portal especializado em transferências, o valor do meia chega à casa dos 140 milhões de euros (cerca de R$ 894,57 milhões).

Enquanto a janela de transferências não abre, Wirtz pode estar se despedindo do Bayer Leverkusen nas últimas rodadas do Alemão. Apesar de não se despedir com o título, já conquistado pelo Bayern, o meia teve grande desempenho no torneio. Foram 29 jogos, 10 gols e 11 assistências.