Praia Clube e Bem Brasil renovam patrocínio no vôlei: 'Parceria vitoriosa'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Praia Clube e a Bem Brasil, indústria de batatas e outros alimentos congelados, renovaram o contrato de patrocínio, e a marca da empresa estará no uniforme da equipe na temporada 2025/2026.

A parceria com o Praia vem sendo vitoriosa, é um casamento que deu certo. Já são dois anos e, quando chegou o momento de renovação, não tinha porque não renovar. A parceria, no esporte, é muito uma construção, tem de ter constância, a aproximação com o clube tem de perdurar. Optamos pela renovação e estamos com altas expectativas Gustavo Amaral, head de marketing da Bem Brasil

O que aconteceu

A Bem Brasil ocupa a parte superior das costas do time feminino de vôlei do Praia Clube. Os valores do novo contrato não foram revelados.

Os resultados recentes do clube foram lembrados pelo diretor da patrocinadora. O Praia Clube, em março, se sagrou campeão do Sul-Americano ao bater o Alianza Lima, do Peru.

A equipe terminou a primeira fase na liderança da Superliga. O time foi elimina na semifinal, em duelo com o Sesi Bauru

"O Praia é um clube que leva muita gente aos jogos, tem uma torcida apaixonada, e isso é bem bacana para nós também. É um clube que tem histórico esportivo incrível, nos últimos sete anos chegou à final da Superliga seis vezes. Fez uma última temporada positiva: ficou em primeiro na fase de classificação, parou na semifinal, teve o título do Sul-Americano, vai mais uma vez ao Mundial... Entendemos ser uma parceria boa, além de se uma instituição que acreditamos muito nos valores", disse.

O diretor da empresa salienta o engajamento que o público do vôlei gera. Ela ressalta que novas ações serão feitas na próxima temporada.

"Fizemos um trabalho muito grande e estar perto das jogadoras, delas interagindo com os nossos produtos, e produzindo conteúdos diferenciados. Fizemos um mini documentário sobre a Denise, apontando um pouco da importância do esporte na vida dela, para lançar no Dia do Esporte. Então, potencializamos esse patrocínio, gerando conteúdos que sejam interessante, não só para o fã da marca, mas também para o fã do Praia e fã do vôlei em geral. Foram conteúdos que performaram muito bem em nossas redes sociais, Tivemos uma experiência legal de escolher uma torcedora que curtiu um dos conteúdos para conhecer os bastidores do clube, as jogadoras... Foi uma relação a mais do que apenas estar na camisa", apontou.

Gustavo Amaral acredita que o vôlei está em um momento de alta nos investimentos. Ele lembra a procura por ingressos para as finais da Superliga.

O vôlei é uma modalidade que tem um histórico de sucesso muito grande, e isso foi se construindo ao longo do tempo, fazendo com que o esporte fosse ganhasse popularidade. Os campeonatos foram ficando mais estruturados e com apoio da mídia. Os investimentos têm crescido sim, percebemos esse interesse e o grau alto de engajamento. A final da Superliga, em São Paulo, por exemplo, teve ingressos esgotados, tanto na feminina quanto na masculina, mesmo antes da definição da decisão. Isso mostra a vontade das pessoas de estarem presentes, de quererem ver um grande jogo independentemente do clube que vai estar jogando Gustavo Amaral

O que mais ele falou?

Sucesso das finais da Superliga, com final em jogo único. "Vejo como algo positivo porque cria um grande evento. Uma final única sempre acaba gerando essa atenção maior, e acho que replica um modelo de sucesso de outras modalidades. Se pensar no futebol, vemos final única dos grandes campeonatos. Liga dos Campeões, Libertadores e Sul-Americana são em final única com sede pré-determinada. Acho que é um modelo de sucesso, foi aplicado na Superliga e deu bastante resultado".

Você citou engajamento... "O conteúdo que é feito com o Dentil Praia Clube dá muito retorno, tem um nível de engajamento muito maior. Tivemos uma sessão com as jogadoras no início desse ano, para produzir esses conteúdos e a Natinha fez uma foto espontânea dela com as jogadoras. Foi postada em collab conosco e foi um dos conteúdos com maior índice de engajamento que tivemos na história das nossas redes sociais, e sem investimento impulsionamento, simplesmente por ser relevante para esse público. Então, de fato, funciona muito. Podemos afirmar que é um impacto grande".

A Bem Brasil também patrocina a natação paralímpica do Praia Clube. "Acreditamos muito no projeto, por ser extremamente estruturado. Já vem de dois anos esse patrocínio e vai permanecer para a temporada de 2025. É algo que temos de aplaudir. Os resultados que os atletas alcançam são incríveis. É incrível ver o dia a dia deles, os treinos... A partir dessa semana, vamos começar a divulgar conteúdos produzidos com os nadadores Estes dois patrocínios tem igual importância e vamos dar igual visibilidade".

A Bem Brasil também patrocina algumas transmissões, como é o caso da Copa Sul-Americana no SBT. Como vê esse movimento da entrada dos streamings nesse mercado? "Para o lado do marketing, tem muito mais possibilidades, mais canais disponíveis com diferentes mídias. Seja TV aberta, fechada, streaming ou na própria web mesmo, como YouTube. Acho que aumentou as possibilidades. Você consegue achar aquele pacote que tem mais encaixe com o seu produto e com o seu público. Você vai falar mais direcionado, que foi o caso do nosso movimento de ir pra TV aberta e para o SBT. Acho que acaba aumentando a oferta. Para o consumidor final, acho, talvez, ficou um pouco mais difícil porque você precisa entender que os jogos estão fragmentados, mas você também tem mais opções para assistir. Acho que, no fim, aumentou a disponibilidade pros dois lados".