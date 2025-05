Vitor Roque diz como se sentiu após gol perdido e avalia "redenção": "Vida de atacante é assim"

O atacante Vitor Roque viveu uma noite de altos e baixos no Paraguai nesta quarta-feira na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño. Antes de anotar o gol que deu números finais à partida, o camisa 9 perdeu chance clara ainda na primeira etapa. Ele revelou o que sentiu após a oportunidade desperdiçada e avaliou a "redenção".

"Depois de ter perdido o gol dei uma balançada. Mas, vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer. Às vezes vou perder um mais fácil e fazer um mais difícil, como foi. Estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite de hoje", disse à ESPN.

Estêvão abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com chute de fora da área. Vitor Roque pôde ampliar pouco depois. O camisa 9 avançou na área, cara a cara com o goleiro e bateu em cima dele, tendo a opção de tocar para Estêvão.

Vitor Roque foi mantido durante todo o segundo tempo e nos acréscimos se redimiu em um lance individual. Ele foi lançado por Paulinho, puxou o contra-ataque, driblou a marcação e mandou para o fundo da rede de Martín Arias. Com isso, chegou ao seu segundo pelo clube.

Ao todo, ele soma 14 jogos e tem dois gols, marcados nos dois últimos jogos. O primeiro foi anotado contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Na oportunidade, ele fez o único gol do jogo que terminou com a vitória Alviverde por 1 a 0, no Mané Garrincha.