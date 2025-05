Veja por que o Santos decidiu jogar no Allianz contra o Ceará

O Santos decidiu mandar a partida contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A ideia é se aproximar dos torcedores que residem em São Paulo, mas a mudança de ares também está atrelada a outro motivo.

No começo do ano, a diretoria alvinegra vendeu três mandos de campo para uma empresa. Cada jogo renderá R$ 1 milhão aos cofres santistas. O embate com o Vozão será o segundo deste acordo.

Baseado no projeto da diretoria de definir jogos na Capital, está oficialmente confirmado: o Santos FC jogará contra o Ceará, pelo #Brasileirão, na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, no Allianz Parque. Será a primeira vez que o time santista atuará no estádio como... pic.twitter.com/4SW1dKsp3F ? Santos FC (@SantosFC) May 7, 2025

O primeiro foi diante do Coritiba, um amistoso realizado em Curitiba (PR), no dia 16 de março. Na ocasião, o Peixe venceu por 4 a 1, no Couto Pereira. A alta cúpula entendeu que o jogo foi um sucesso. Principal atração do evento, Neymar não pôde jogar por conta de uma lesão muscular, porém viajou e foi muito tietado pelos torcedores.

Agora, portanto, o duelo com Ceará será a segunda partida deste contrato e renderá mais R$ 1 milhão - o terceiro ainda não tem previsão. Neymar não poderá jogar novamente. Ele se recupera de outra contusão muscular na coxa esquerda.

Novas energias?

A mudança de ares vem em um momento oportuno para o Santos. O último jogo na Vila Belmiro (empate de 1 a 1 com o CRB, pela Copa do Brasil) foi marcado por protestos e muita confusão nas arquibancadas. Torcedores chegaram a entrar em conflito com a polícia, que usou bombas de gás de pimenta.

Além disso, a procura por ingressos para ir ao Urbano Caldeira vem sendo baixa. Contra o time alagoano, por exemplo, 10.350 pessoas foram ao estádio. Já na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, o público foi de apenas 7.679.

O jogo no Allianz, portanto, pode dar um ânimo diferente ao Peixe, que amarga a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos em sete jogos.

A princípio, a diretoria do Santos queria mandar o jogo no Mercado Livre Arena Pacaembu. Problemas com a documentação do estádio, contudo, impediram a movimentação.

Assim, o clube entrou em acordo com o Palmeiras e a WTorre para disputar a partida no Allianz Parque.

Esse será o primeiro jogo que o Peixe vai mandar em São Paulo na temporada. Durante o Campeonato Paulista, o clube até tentou levar alguns embates para a capital paulista, mas não obteve êxito.

Agora, a diretoria não encontrou tantas dificuldades, a não ser o imbróglio com o Pacaembu. Na mesma rodada, o Corinthians encara o Mirassol fora de casa, no sábado, e o Palmeiras recebe o São Paulo no domingo, na Arena Barueri, às 17h30.

Até o momento, os 11 jogos do Santos como mandante em 2025 foram na Vila Belmiro. São seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Já 2024, o Peixe mandou duas partidas em São Paulo. A primeira foi no Morumbis, na vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo. Depois, o time recebeu o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena e venceu por 3 a 1. Ambos os duelos foram pelo Paulistão.