Veiga tem lugar cativo? Colunistas debatem retorno de meia do Palmeiras

Lesionado desde o dia 9 de abril, Raphael Veiga voltou a jogar na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño por 2 a 0. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Alicia Klein opinaram sobre a força do elenco do Palmeiras e como Veiga se encaixa no time.

Raphael Veiga sofreu uma luxação no ombro justamente contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, na segunda rodada da Libertadores. Em seu retorno, ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo, no lugar de Estêvão.

Lavieri: Veiga não tem lugar cativo

O Veiga, antes de se machucar, já não estava jogando tão bem. O Palmeiras melhora quando ele sai, muito pela mudança do Felipe Anderson com o Estêvão. [...] O Veiga é incontestavelmente o jogador mais importante do elenco hoje. [...] É um símbolo, mas ele não está jogando bem e não é pela história que ele tem que merece um lugar cativo.

Danilo Lavieri

Alicia: Primeira vez que o elenco é muito forte

Agora que o departamento médico está esvaziando, [...] quando você olha para o banco do Palmeiras, é a primeira vez, desde que o Abel chegou, que tem um elenco muito forte. No banco do Palmeiras hoje tinha Mayke, Murilo, Piquerez, Mauricio, Veiga, Paulinho, Felipe Anderson poupado.

Alicia Klein

