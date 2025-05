United bate o Bilbao com gol de Casemiro e decide Liga Europa com o Tottenham

A final da Liga Europa está definida. Nesta quinta-feira, o Manchester United goleou o Athletic Bilbao por 4 a 1, pelo jogo de volta da semifinal, e fará a decisão contra outro inglês, o Tottenham. Mason Mount (duas vezes), Casemiro e Hojlund balançaram as redes para os mandantes, enquanto Jauregizar marcou para os visitantes.

O United voltará a disputar a decisão do torneio após quatro anos. Em 2021, o time perdeu do Villarreal nos pênaltis por 11 a 10, após empate por 1 a 1. A equipe inglesa conquistou a competição na temporada de 2016/17. Já o Athletic vê chegar ao fim o sonho de disputar o título inédito em seu estádio.

A final do torneio continental está marcada para o dia 21 de maio, às 16h (de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbao. Por hora, o United foca no duelo contra o West Ham, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. No mesmo dia, o Athletic enfrenta o Alavés, pelo Campeonato Espanhol.

O jogo

Os visitantes inauguraram o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Jauregizar pegou sobra na entrada da área e mandou uma bomba no ângulo. O goleiro Onana chegou a tocar na bola, mas não evitou o tento.

Já aos 27 da etapa complementar, Yoro avançou pela intermediária, entrou na área e rolou para Mount, que girou e bateu no canto direito, sem chances para o goleiro.

O United chegou ao gol da virada aos 34. Após cobrança de falta de Bruno Fernandes, Casemiro apareceu na primeira trave e desviou para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 39, Hojlund aproveitou cruzamento de Diallo e desviou para a meta, aumentando a vantagem.

A vitória virou goleada aos 46 minutos. O goleiro da equipe espanhola saiu jogando errado e Mason Mount, do meio de campo, chutou e marcou um golaço.

Tottenham vence o Bodo/Glimt

Pela outra semifinal da Liga Europa, o Tottenham venceu o Bodo/Glimt por 2 a 0, no Aspmyra Stadion, na Noruega. Os gols dos ingleses foram marcados por Solanke e Pedro Porro, ambos no segundo tempo.

Bicampeão em 1971-72 e 1983-84, a equipe inglesa disputará sua quarta final de Liga Europa.