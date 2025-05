UFC 317! Gregory Robocop encara Jack Hermansson na Semana Internacional da Luta

Em fevereiro desta temporada, Gregory Rodrigues protagonizou sua primeira luta principal dentro do Ultimate. Mas no seu maior confronto na empresa até então, o brasileiro acabou sucumbindo diante de Jared Cannonier, perdendo a chance de adentrar no top 10 do ranking dos pesos-médios (84 kg). Quatro meses após tal revés, 'Robocop' terá uma nova oportunidade de enfrentar um 'medalhão' da categoria. O alvo da vez será Jack Hermansson, com quem medirá forças no UFC 317, dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA).

O embate que reforça o tradicional show da 'Semana Internacional da Luta' foi apurado em primeira mão e com exclusividade pela equipe de reportagem da Ag Fight. Apesar de atualmente não figurar no top 15 dos pesos-médios, Hermansson reforçou por anos o pelotão de elite da divisão. Sendo assim, uma vitória sobre o veterano sueco pode aproximar Robocop novamente do ranking da liga.

Brasil no UFC 317

Mesmo com poucos duelos encaminhados para o card do dia 28 de junho até então, a tendência é que o 'Esquadrão Brasileiro' chegue em peso em Las Vegas para o UFC 317. Além de Robocop, outra atleta tupiniquim já garantiu vaga no evento da Semana Internacional da Luta: Viviane Araújo. 'Vivi', como é conhecida, enfrentará a americana Tracy Cortez em um duelo que promete movimentar o top 10 dos pesos-moscas (57 kg) feminino.

Mistério na luta principal

Tradicionalmente, o card da Semana Internacional da Luta reúne grandes confrontos, sobretudo os que envolvem disputas de títulos. Sendo assim, chega a ser compreensível o desconforto dos fãs com o mistério que gira em torno das atrações principais do evento, a menos de dois meses de sua realização. Como base de comparação, o card numerado do UFC 318, agendado para o dia 19 de julho, já conta com um 'main event' definido antes do UFC 317.

Para boa parte dos torcedores, um confronto que estaria à altura da alcunha de luta principal na Semana Internacional da Luta seria um entre Islam Makhachev e Ilia Topuria. O georgiano, inclusive, confirmou sua presença no card, mas sem revelar detalhes como adversário e se o duelo envolve ou não um cinturão. Agora resta saber se o russo, campeão peso-leve (70 kg) estará a bordo da ideia e aceitará colocar seu título em jogo novamente contra um atleta que veio dos pesos-penas (66 kg), como fez no passado com Alexander Volkanovski.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok