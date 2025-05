UFC 316: Campeã, Julianna Peña acusa Kayla Harrison de usar esteroides

No próximo dia 7 de junho, a campeã peso-galo (61 kg) Julianna Peña vai colocar seu cinturão em jogo contra a judoca Kayla Harrison, na 'co-luta principal' do UFC 316, em Newark (EUA). E a americana de ascendência venezuelana espera que a disputa seja limpa, apesar de levantar dúvidas sobre esse tema quando analisa a rival que vai desafiá-la pelo título.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Julianna Peña acusou Kayla Harrison de usar - ilegalmente - substâncias de aumento de performance, as famosas 'PEDs' ou esteroides anabolizantes. Para a campeã, as mudanças físicas no corpo da rival desde que migrou do judô - onde conquistou o bicampeonato olímpico em 2012 e 2016 - para o MMA corroboram suas suspeitas.

De fato, a judoca - visivelmente - 'ganhou' mais músculos ao fazer a transição para as artes marciais mistas. Porém, mesmo como atleta olímpica, Kayla já apresentava um desenvolvimento físico diferenciado. Talvez a mudança mais brusca neste aspecto tenha ocorrido na chegada da americana ao Ultimate, quando precisou descer do peso-leve (70 kg) - categoria na qual competia na PFL - para a divisão dos galos.

"E não posso confirmar 110% se ela toma PEDs ou não, mas posso dizer que antigamente, nas Olimpíadas, ela parecia uma garota, muito feminina, e agora ela parece super bombada e trincada. Isso não acontece do dia para noite só porque você começou a malhar um pouco. Então, quero dizer o que todo mundo está pensando, que é, claro, ela, em algum momento, usou esteroides. Espero que ela esteja fora do ciclo antes de 7 de junho, bata o peso e mije limpo - porque é isso que eu vou fazer. Quero que essa luta seja o mais justa possível, tirando ela ser uma bully de peso e cortar 50 libras (22 kg) para bater o peso da divisão", disparou Peña.

Zebra nas bolsas de apostas

Curiosamente, mesmo com o status de campeã, Julianna Peña chega para o confronto contra Kayla Harrison como zebra nas bolsas de apostas. Desde a abertura do mercado, a americana de ascendência venezuelana parece não contar com a confiança dos apostadores, que enxergam a judoca bicampeã olímpica como franca favorita para a disputa do UFC 316.

