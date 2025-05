Tuma se preocupa com contratações para base e pede análise de Comissão do Corinthians

Presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior se mostrou preocupado com a alta quantidade de contratações para as categorias de base do Corinthians. O dirigente externou sua desconfiança durante entrevista coletiva no Parque São Jorge, na última quarta-feira.

Desde o início do mandato de Augusto Melo, em janeiro do ano passado, 86 atletas foram contratadores para a base do Timão. Destes, muitos sequer foram aproveitados pelo clube.

Tuma discorda da condução de Claudinei Alves, diretor das categorias de base, e Alex Brasil, executivo da base, e pediu à Comissão de Futebol do Corinthians uma análise sobre essas contratações. Ele agora aguarda um parecer do órgão para, se preciso, tomar providências.

"Eu vejo com muita preocupação. Nós temos uma Comissão de Futebol, que está analisando isso. Tem muitas denúncias, estamos apurando. Eu vejo com muita preocupação, mas prefiro não emitir juízo de valor, até porque a Comissão de Futebol recebeu uma vasta documentação. Estou esperando o parecer deles para me manifestar", disse Romeu Tuma.

"É uma área delicada. Agora não vou falar como presidente do Conselho, mas como um conselheiro, um agente político que apoiou e elegeu a nossa gestão e nossa administração. Nós criticamos muito as gestões passadas por problemas até menores na base. Não era o projeto de gestão que a gente se comprometeu a fazer", acrescentou.

O presidente do órgão fiscalizador pode encaminhar o caso à Comissão de Ética ou até à Polícia caso a Comissão de Futebol encontre irregularidades. Quando questionado sobre o assunto em entrevistas, Augusto Melo justifica as contratações como uma forma de "dar oportunidade" a vários garotos.

"A gente pediu para a Comissão de Futebol analisar tudo isso que está acontecendo. Os governantes vão apresentar o relatório e nós encaminhamos, se for o caso, para a Comissão de Ética ou para a própria diretoria, para que providências sejam tomadas. A Comissão de Ética, principalmente, em casos mais graves. E obviamente, se houver alguma coisa muito grave, a ponto de ser crime, nós comunicamos à Polícia para a punição dos responsáveis", afirmou Tuma.

Das 86 contratações, 14 já até deixaram o Corinthians. Alguns, inclusive, assinaram contrato profissional com o clube sem nem entrar em campo, como é o caso do meia Paulinho, de 20 anos, que em janeiro deste ano havia sido liberado e não jogou uma partida sequer com a camisa alvinegra.