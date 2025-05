Trio treina normalmente e pode reforçar o Santos contra o Ceará

O Santos realizou mais um treino no CT Rei Pelé nesta quinta-feira, de olho na partida contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier deve contar com novidades para este embate.

O meia-atacante Álvaro Barreal treinou normalmente com o restante do elenco no gramado. O argentino está recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Já o meio-campista Zé Rafael e o lateral-esquerdo Souza seguem sendo inseridos gradativamente aos trabalhos com bola junto ao elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico. Os dois participaram normalmente da atividade desta manhã.

A dupla ainda será testada ao longo dos próximos dias para saber se há condições de jogo. Cleber Xavier terá mais três treinos antes do duelo com o Ceará.

Em contrapartida, o comandante não poderá com João Schmidt, que sofreu uma lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda. O volante se junta a Neymar e Guilherme no departamento médico. Os atacantes também se recuperam de contusão muscular.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Luisão, Zé ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Thaciano (Barreal), Deivid Washington (Tiquinho Soares) e Soteldo.

O Santos recebe o Ceará na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão.

O Peixe está na 19ª colocação do torneio, com quatro pontos. O Vozão é o sétimo, com 11.