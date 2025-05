Transmissão ao vivo de Deportes Iquique x Atlético-MG: veja onde assistir

O Atlético-MG visita o Deportes Iquique na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Tierra de Campeones, em Iquique (CHI), pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo.

Invicto, o Atlético lidera o Grupo H com cinco pontos. No último compromisso na competição, o Galo empatou com o Caracas em 1 a 1.

O Deportes Iquique é o lanterna. A equipe chilena vem de um empate em 2 a 2 contra o Cienciano.

Deportes Iquique x Atlético-MG -- Copa Sul-Americana 2025