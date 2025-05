Torcedor do Cerro Porteño é flagrado fazendo gesto racista à torcida do Palmeiras

Um torcedor do Cerro Porteño foi flagrado fazendo gesto racista em direção à torcida do Palmeiras. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai, onde o Verdão venceu os donos da casa por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

O vídeo que circula nas redes sociais foi gravado e publicado pelo torcedor Rodrigo Wirth, em seu perfil no Instagram. Nas imagens, é possível ver um torcedor do time paraguaio imitando um macaco em direção aos palmeirenses mais de uma vez.

Este é mais um episódio de racismo em jogos de clubes brasileiros no América do Sul. No jogo contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, um adepto do time peruano também foi flagrado fazendo gestos racistas para torcedores do Palmeiras. O Verdão também saiu vitorioso daquele duelo.

Torcedor do Cerro é flagrado fazendo gesto racista à torcida do Palmeiras (Imagem: Reprodução/Instagram Rodrigo Wirth)

O duelo entre Cerro Porteño e Palmeiras cultivou certa tensão fora das quatro linhas justamente pela luta contra o racismo. Na Libertadores sub-20, no Paraguai, Luighi, atleta palmeirense, foi vítima de racismo por torcedores do Cerro.

Na ocasião, o clube paraguaio foi multado pela Conmebol em US$ 50 mil e foi obrigado a publicar campanhas de conscientização nas redes sociais. Mais recentemente no jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras, no Allianz, um torcedor alviverde fez gesto racista e foi banido pelo clube do programa de Avanti. O Verdão recebeu a multa de US$ 50 mil e notificou o responsável pelo ato para arcar com o prejuízo.