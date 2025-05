Times brasileiros e internacionais repercutem escolha do Papa Leão XIV; veja postagens

Nesta quinta-feira, em um momento histórico para todo o mundo, foi escolhido o 267º Papa da Igreja Católica. O cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito o novo pontífice no segundo dia de conclave, e adotou o nome de Papa Leão XIV. Alguns clubes brasileiros e internacionais repercutiram a escolha, veja abaixo:

Alguns times brasileiros como Sport, Fortaleza e Portuguesa, que possuem um Leão como mascote, aproveitaram a oportunidade para homenagear o novo pontífice da Igreja Católica.

"De Leão para Leão, saudamos o novo Papa", disse o Sport. Por sua vez, o Fortaleza publicou: "O Papa escolheu o nome Leão, esse é o tweet".

O Papa escolheu o nome LEÃO. ? É só esse o tweet. ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 8, 2025

Padre da Fiel

O Corinthians também foi outro clube do Brasil a se manifestar, usando uma figura bem conhecida da torcida para fazer uma brincadeira.

"O nosso Padre da Fiel deseja um bom pontificado, Papa Leão XIV", publicou o Timão em sua conta oficial no X.

O nosso Padre da Fiel deseja um bom pontificado, papa Leão XIV! ?? ? José Manoel Idalgo / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/4YBuYlwaro ? Corinthians (@Corinthians) May 8, 2025

Nas equipes europeias, a Roma foi a primeira a se manifestar. O Vaticano, cidade-estado e casa do novo pontífice, fica no centro da capital da Itália.

"A AS Roma compartilha a alegria da cidade e do mundo inteiro pela eleição do Papa Leão XIV e expressa seus mais calorosos votos por seu pontificado", disse o clube italiano.