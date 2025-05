Sem brasileiros: TV dos EUA lista os 25 clubes mais valiosos do mundo

A CNBC, canal de televisão dos Estados Unidos, divulgou um estudo em que lista os 25 clubes de futebol mais valiosos do mundo.

O que aconteceu

Não há brasileiros entre os 25. O levantamento considera os rendimentos e dívidas dos clubes durante a temporada 2023/24 (na Europa) e o ano de 2024 (demais continentes).

O Real Madrid é o primeiro da lista, com um valor estimado de U$ 6,7 bilhões, cerca de R$ 38 bilhões na cotação atual. O Manchester United aparece na segunda colocação, com U$ 6 bilhões, seguido do Barcelona, que fecha o top 3 com valor de U$ 5,65 bilhões.

Chama atenção a presença de três clubes norte-americanos entre os 25, inclusive com o Inter Miami (22º), de Lionel Messi, ficando atrás do LAFC (20º) e do Los Angeles Galaxy (21º).

Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique, PSG, Arsenal, Tottenham e Chelsea, nesta ordem, completam o top 10. Dentre os 25 clubes, a maioria é inglês: 11. Há ainda quatro italianos, três espanhóis, três alemães, três norte-americanos e um francês.

Os 25 clubes mais valiosos do mundo: