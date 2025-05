Surfe: Filipe Toledo dá show na Austrália, e Luana deixa líder para trás

O mar finalmente voltou a bombar em Burleigh Heads nesta quinta-feira (8), e os brasileiros não perderam tempo para se destacar no Bonsoy Gold Coast Pro, a sexta etapa do Mundial de Surfe.

Filipe Toledo brilhou com o melhor desempenho do dia entre os homens, enquanto Luana Silva deixou para trás a líder do ranking mundial para avançar às quartas de final no feminino.

Show de Toledo

Filipe Toledo entrou em cena na terceira bateria do round de 32 e mostrou por que é bicampeão mundial. Com um aéreo de rotação completa avaliado em 9.37 e uma linha de borda afiada que lhe rendeu mais 8.50, o brasileiro somou 17.87 pontos e bateu Crosby Colapinto (15.33) em uma das melhores disputas do campeonato até agora. Foi a maior nota individual e o maior somatório do evento masculino até aqui.

Sinto que estou encontrando meu ritmo de novo. Meu objetivo é chegar no Top 5, e sei que ainda tenho chance. Essa nova geração não pega leve, mesmo com um campeão mundial. Estou no Mundial há 11 anos — tem que mostrar que ainda tô aqui Filipe Toledo

Luana embalada

No feminino, Luana Silva mostrou maturidade e consistência para superar a havaiana Gabriela Bryan, atual número 1 do mundo. Em uma disputa apertada, Luana venceu por 12.84 a 12.57 e garantiu um lugar entre as oito melhores do evento — justamente no dia do seu aniversário.

Luana Silva avança às quartas na Gold Coast Imagem: Andrew Shield/WSL

Foi uma bateria bem tensa. Senti que surfei bem, mas cometi alguns erros que preciso corrigir. Nunca me senti segura, porque a Gabby é incrível e está em primeiro do ranking por um motivo. Foi bom ter uns dias pra resetar e vir preparada hoje Luana Silva

Brasileiros na água

Além de Filipe e Luana, o Brasil teve outros bons momentos nesta quinta-feira. Yago Dora venceu o duelo 100% brasileiro contra Edgard Groggia e está nas oitavas. Alejo Muniz também garantiu sua vaga ao bater o indonésio Rio Waida. Já Samuel Pupo foi eliminado em uma bateria apertada contra Jake Marshall.

Próximas baterias

A próxima chamada será para a segunda metade das baterias do round de 32 no masculino, com nomes como Italo Ferreira, Miguel Pupo e Deivid Silva entrando na água.

Round de 32 - Masculino

BATERIA 9: Italo Ferreira (BRA) vs. Julian Wilson (AUS)

BATERIA 10: Marco Mignot (FRA) vs. George Pittar (AUS)

BATERIA 11: Miguel Pupo (BRA) vs. Ian Gentil (HAV)

BATERIA 12: Leonardo Fioravanti (ITA) vs. Deivid Silva (BRA)

BATERIA 13: Jordy Smith (RSA) vs. Imaikalani deVault (HAV)

BATERIA 14: Cole Houshmand (EUA) vs. João Chianca (BRA)

BATERIA 15: Griffin Colapinto (EUA) vs. Liam O'Brien (AUS)

BATERIA 16: Kanoa Igarashi (JAP) vs. Ian Gouveia (BRA)

Quartas de final - Feminino

BATERIA 1: Luana Silva (BRA) vs. Vahine Fierro (FRA)

BATERIA 2: Molly Picklum (AUS) vs. Bettylou Sakura Johnson (HAV)

BATERIA 3: Stephanie Gilmore (AUS) vs. Erin Brooks (CAN)

BATERIA 4: Isabella Nichols (AUS) vs. Sally Fitzgibbons (AUS)