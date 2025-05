Lionel Scaloni na seleção brasileira? Técnico argentino dá resposta direta

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni foi direto ao responder sobre a sugestão feita pelo jornalista Flávio Prado de a CBF lhe fazer uma proposta para comandar a seleção brasileira.

O que aconteceu

Flávio Prado sugeriu o nome do técnico argentino durante participação no programa Jovem Pan Esportes (assista abaixo). Ao comentar sobre quem deveria ser o novo treinador da seleção brasileira, o jornalista sugeriu Lionel Scaloni e disse que ele ficaria 'enlouquecido' com uma eventual oferta.

A CBF deveria fazer proposta para o Scaloni. Bagunça a Argentina. Não importa quanto ele ganha, oferece cinco vezes mais. O cara vai ficar enlouquecido. Na pior das hipóteses, você detona o cofre da AFA, que teria que aumentar o salário dele. Cara, isso é muito óbvio. Faz proposta para o Scaloni Flávio Prado, durante o Jovem Pan Esportes

"MANDA PROPOSTA PELO SCALONI. NA PIOR DAS HIPÓTESES, BALANÇA OS COFRES DA AFA"- @flaviopradojpgz comenta sobre quem deve ser o novo técnico da Seleção Brasileira.

Lionel Scaloni foi informado sobre a sugestão feita pelo jornalista brasileiro e negou veemente a possibilidade. A resposta foi dada durante entrevista ao jornalista espanhol Siro López (assista abaixo) após ele e membros de sua comissão técnica completarem os 85 km de uma corrida na cidade de La Cumbre, em Córdoba, na Argentina, no último fim de semana.

Estou sabendo agora. Por via das dúvidas, ninguém me ligou

Não. Sinto muito, do fundo do coração. Que vá o Carlo [Ancelotti], se tiver que ir, mas eu não Lionel Scaloni, ao jornalista espanhol Siro López

Selección Argentina, Maradona, Messi, Depor, Pékerman... De todo esto y mucho más charlamos con mi buen amigo Scaloni.



Lunes 12 a las 20h

En mi canal de Youtube pic.twitter.com/tifgPf2uIS -- Siro López (@sirolopez) May 8, 2025

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Lionel Scaloni aproveita seu tempo livre até a próxima rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas. Já classificados para o Mundial de 2026, os hermanos têm compromissos contra Chile, 5 de junho, e Colômbia, dia 10.

Carlo Ancelotti favorito

Carlo Ancelotti segue como favorito a assumir o comando da seleção brasileira. De acordo com informação publicada por Alicia Klein, colunista do UOL, o estafe do técnico italiano recrutou um grande escritório de advocacia do Rio de Janeiro para entender se a atual situação de Ednaldo Rodrigues à frente da CBF poderia prejudicar ou mesmo anular de alguma forma sua contratação.

Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou os dois pedidos de afastamento de Ednaldo. A história, porém, não acabou. A apuração feita no TJ-RJ ainda pode confirmar (ou não) uma alegada falsidade na assinatura do Coronel Nunes. A CBF disse que "todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados".