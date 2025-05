São Paulo x Palmeiras: Tricolor abre preparação para o clássico com Oscar em campo

O clássico entre São Paulo e Palmeiras já começou para o elenco tricolor, que contou com Oscar em campo no treino desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Alianza Lima, por 2 a 0, no Peru, pela Copa Libertadores.

Os jogadores que atuaram na maior parte do tempo contra o Alianza Lima participaram de um circuito de exercícios de flexibilidade, mobilidade e corrida. Já os demais atletas, entre eles Oscar, realizaram atividades focadas em posse de bola, além de um jogo em espaço reduzido.

Havia a expectativa de Oscar ser relacionado pro jogo contra o Alianza Lima, mas a comissão técnica preferiu não antecipar seu retorno, preservando-o para, quem sabe, poder contar com ele no clássico contra o Palmeiras.

Oscar vem desfalcando o São Paulo há mais de um mês. O último jogo do meio-campista foi no dia 2 de abril, contra o Talleres, na Argentina, pela Copa Libertadores. De lá para cá, ele vinha tratando uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

Enquanto Oscar ainda é dúvida, o técnico Luis Zubeldía terá três importantes jogadores à disposição e que até pouco tempo também vinham sendo desfalques: Lucas, Pablo Maia e Arboleda.

Os três atletas já ficaram à disposição contra o Alianza Lima, mas apenas Lucas Moura foi acionado no segundo tempo. Pablo Maia está recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, enquanto Arboleda superou uma sobrecarga muscular na coxa esquerda.

O São Paulo ainda realizará mais dois treinamentos antes de fechar a preparação para o clássico contra o Palmeiras. O elenco trabalha sexta e sábado pela manhã no CT da Barra Funda.