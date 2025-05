São Paulo só tem 100% dos direitos de 3 atletas do elenco; veja lista de 72

O São Paulo só possui 100% dos direitos econômicos de três atletas do elenco profissional, segundo dados do final do ano passado divulgados no Balanço Financeiro de 2024.

Os jogadores são o goleiro Rafael, o volante Luiz Gustavo e o meia Alisson. O documento não informa a divisão dos direitos dos reforços Wendell, Cédric e Oscar, além do zagueiro Ferraresi.

O Tricolor possui 100% dos direitos de outros três jogadores que não estão atuando pelo clube: o meia Galoppo, emprestado ao River, o volante Liziero, encostado e que espera o vencimento do contrato no meio do ano, e o também volante Hugo Leonardo, que subiria ao profissional, mas rompeu o ligamento cruzado na final da Copinha e tem futuro indefinido.

No total, o documento apresentado ao Conselho Deliberativo mostra a divisão dos direitos de 88 jogadores, mas 16 já deixaram o São Paulo. O levantamento leva em consideração todos os jogadores que já assinaram vínculos profissionais, sejam eles do sub-17, sub-20 ou time profissional.

Atletas emprestados como Ruan, Marcos Antônio e Enzo Díaz obviamente não aparecem na lista. Confira os jogadores e a porcentagem que o São Paulo tem de cada um

Time profissional ou já relacionados em algum momento

Goleiros: Rafael (100%), Jandrei (70%), Young (90%) e Leandro (70%)

Zagueiros: Alan Franco (80%), Igão (90%), Sabino (80%), Matheus Belém (90%) e Arboleda (80%)

Laterais: Igor Felisberto (90%), Igor Vinícius (50%) e Patryck (85%)

Meias: Alisson (100%), Bobadilla (60%), Negrucci (90%), Liziero (100%), Hugo Leonardo (100%), Luan (95%), Luiz Gustavo (100%), Alves (90%), Pablo Maia (85%) e Rodriguinho (90%)

Atacantes: Ferreirinha (65%), André Silva (80%), Henrique Carmo (85%), Calleri (70%), Lucas Ferreira (80%), Lucas Moura (70%), Lucca (90%), Luciano (50%) e Ryan Francisco (80%)

Emprestados

Profissionais: Erick (70%), Galoppo (100%), Moreira (90%) e Pedrinho Vilhena (90%),

Base: Brian Carvalho (90%), Cauã Lucca (90%), Gabriel Falcão (90%), Iba Ly (50%), Mateus Manso (90%), Nícolas Borges (50%) e Roberto Teixeira (90%)

Jogadores da base

Takada (90%), Cássio Neto (90%), Enzo Perroni (90%), Eric (62%), Felipe Gabriel (60%), Felipe Oliveira (90%), Fellipe Carneiro (80%), Guilherme Batista (90%), Gustavo Miranda (90%), Hugo Martins (90%), João Paulo (85%), João Pedro (65%), King Faisal (50%), Lucas Loss (100%), Luciano (90%), Luis Osório (100%), Maik (90%), Marques Rickelme (70%), Nicolas Bosshardt (90%), Otávio (90%), Paulo Sérgio (90%), Andrade (90%), Pedro Bezerra (90%), Pedro Ferreira (90%), Tete (90%), Raphael (90%), Samuel Monteiro (85%), Thierry Henry (90%) e Welber (90%)