São Paulo mostra solidez com Zubeldía, e setor defensivo ganha destaque na Libertadores

O São Paulo conquistou três pontos importantíssimos na disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. Na última terça-feira, o Tricolor venceu o Alianza Lima, do Peru, por 2 a 0, fora de casa, pela quinta rodada do Grupo D. André Silva brilhou e marcou os dois gols da noite.

Se o ataque funcionou, o mesmo pode ser dito da defesa são-paulina. Mais uma vez, o sistema defensivo tricolor se destacou e conseguiu "passar em branco", já que não foi vazado. Em noites de Libertadores, os zagueiros tem mostrado solidez desde a chegada de Luis Zubeldía.

Na atual edição, por exemplo, o São Paulo divide, com outros seis times, o posto de detentor da segunda melhor defesa da competição continental. O Tricolor foi vazado somente duas vezes e fica atrás de uma única equipe: o Barcelona de Guayaquil-EQU, que sofreu somente um gol, mas ainda entra em campo pela quarta rodada do torneio nesta quinta-feira.

Em quatro partidas disputadas pelo São Paulo na Libertadores deste ano, a defesa saiu sem ser vazada em três - as três, inclusive, fora de casa. O único duelo em que o Tricolor sofreu gols foi no empate em 2 a 2 com o Alianza Lima, no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo D.

"A gente trabalha, tanto eu, como o Ruan, como o Sabino, o Arboleda, o Ferraresi quando está na zaga. Sempre trabalhamos e tentamos fazer o melhor para ajudar o time. Tentamos não tomar gols e fazer nosso trabalho da melhor maneira para que o nosso gol sempre saia zerado. Estou muito feliz, está acontecendo muita coisa boa nesta competição, que é tão importante para o São Paulo. É continuar trabalhando do mesmo jeito, com a mesma humildade, e seguir nesse caminho", destacou o zagueiro Alan Franco na zona mista.

Desde a chegada de Luis Zubeldía, em abril do ano passado, o São Paulo tem trabalhado muito o setor defensivo, especialmente na Libertadores. Dos 12 jogos que a equipe disputou sob o comando do técnico argentino no torneio, foram apenas quatro gols sofridos.

Além dos dois gols sofridos contra o Alianza Lima no último dia 10 de abril, as outras duas vezes que a defesa do São Paulo aconteceram: na vitória por 3 a 1 sobre o Cobresal-CHI, fora de casa, pela fase de grupos da Libertadores de 2024; e no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Morumbis, no duelo de volta das quartas de final no mesmo ano.

Dois dos principais responsáveis pela boa sequência defensiva recente do São Paulo na Libertadores foram Arboleda e Alan Franco, que estiveram no 11 inicial em boa parte dos jogos. As soluções de Zubeldía também chamam a atenção: o argentino já utilizou outras peças, como Ruan, e também formações com linha de três zagueiros.

Agora, o São Paulo tem o desafio de manter a "baliza a zero" nos dois próximos jogos pela Libertadores para manter o status de ter uma das melhores defesas da competição. O Tricolor ainda terá pela frente Libertad-PAR e Talleres-ARG, em casa.

Antes disso, contudo, o São Paulo volta a campo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time são-paulino mede forças contra o Palmeiras neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, e espera fazer valer a boa fase defensiva para não sofrer gols e, quem sabe, vencer o rival.