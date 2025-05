Santos não tem nem metade dos pontos em comparação a ano que foi rebaixado

De volta à elite do futebol nacional, o Santos começou mal o Brasileirão 2025 e, por enquanto, tem campanha bem inferior a do ano em que foi rebaixado para a Série B, em 2023.

O que aconteceu

O Santos é o vice-lanterna da competição com apenas quatro pontos em sete jogos. O Peixe está à frente apenas do Vitória, que soma dois pontos e é o único time entre os 20 da Série A que ainda não triunfou.

Em 2023, ano em que caiu para a Série B, o Santos somava 11 pontos, sete a mais que na temporada atual. O time da Vila Belmira tinha três vitórias, dois empates e duas derrotas e ocupava a nona posição da tabela.

O Santos foi rebaixado em 2023 após terminar a Série A na 17ª colocação, com 43 pontos em 38 jogos. O time chegou à ultima rodada fora da zona de descenso, mas foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza em plena Vila Belmiro e amargou o primeiro rebaixamento de sua história.

O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira (12), quando recebe o Ceará pela oitava rodada do Brasileirão. O jogo deve acontecer no Allianz Parque, já que o Mercado Livre Arena Pacaembu não foi liberado por questões de documentação. O Santos vendeu três mandos de campo por R$ 1 milhão cada —o primeiro foi o amistoso com o Coritiba, e o segundo será o duelo com o Ceará.

Santos em crise

O Santos vive momento bastante turbulento. No fim de abril, após derrota para o Bragantino na Vila Belmiro, um grupo de torcedores organizados invadiu o CT Rei Pelé para cobrar os jogadores e a diretoria e interrompeu o treinamento.

Na semana passada, o time empatou com o CRB pela Copa do Brasil e provocou revolta da torcida, que entrou em confronto com a PM nos arredores da Vila Belmiro. Houve ainda tentativa de invasão à sala de imprensa, que dá acesso aos vestiários, e uma porta de vidro quebrada. É o quarto ano seguido com episódios graves na Vila.

Neymar, principal esperança do Santos, segue no departamento médico. O camisa 10 se recupera da segunda lesão na coxa esquerda e não entra em campo desde 16 de abril, quando saiu machucado no primeiro tempo da vitória sobre o Atlético-MG, a única do Peixe na Série A. A previsão é que ele volte aos gramados entre o fim de maio e o começo de junho.

O Santos também passa por maus momentos fora das quatro linhas. Ex-técnico da equipe, Pedro Caixinha entrou com uma ação na Fifa contra o clube. Demitido, ele cobra pouco mais de R$ 15 milhões. O Peixe não pagou a rescisão contratual. Na segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira foi xingado e vaiado na abertura dos Jogos da Unisanta.