Rossi se apresenta e treina no Flamengo após carro ser alvo de tiros

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O goleiro Rossi se apresentou junto ao elenco do Flamengo e participou das atividades no Ninho do Urubu na tarde de hoje (8).

No começo da manhã, após desembarcar no Rio de Janeiro, o camisa 1 foi alvo de uma tentativa de assalto na Linha Amarela e o carro dele foi alvejado com quatro tiros. O Rubro-Negro, na noite de ontem (7), enfrentou o Central Córdoba, na Argentina.

O que aconteceu

O elenco do Flamengo se reapresentou na tarde de hoje. O treino teve início às 16h30, no CT do clube. Jogadores que participaram da partida no dia anterior costumam fazer trabalhos regenerativos.

O time de Filipe Luís volta a campo no sábado. A equipe vai enfrentar o Bahia, no Maracanã, pelo Brasileiro.

Jogadores do Fla foram alvo de uma ação descrita como uma espécie de falsa blitz. O caso aconteceu na altura de Bonsucesso, e Rossi escapou ileso por ter carro blindado.

Foram dois tiros do lado direito e dois do lado esquerdo. As balas cravejaram vidro, retrovisor, aro do pneu e porta.

O goleiro disse ter sido vítima da "falta de segurança que assola o Rio de Janeiro". "Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido", disse trecho de comunicado divulgado pela assessoria.

Em nota, o Flamengo informou que irá reavaliar os protocolos de segurança em desembarques. "Em virtude do episódio, irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais".

Em nota ao UOL, a Polícia Civil informou que dois veículos foram roubados no local apontado pelo Fla como o do ocorrido. "Os agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime".