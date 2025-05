Rossi, do Flamengo, é o goleiro com a menor média de gol sofrido por jogo desde sua estreia

Desde que chegou ao Flamengo, o argentino Agustín Rossi é o goleiro titular absoluto do time. As boas atuações do jogador de 29 anos fizeram com que o sistema defensivo do Mengão ficasse mais seguro, pelo menos é o que dizem os números. Desde sua estreia no clube carioca, Rossi é o goleiro com a menor média de gols sofridos por jogo entre os atletas da Série A do Brasileirão.

Final de partida. Flamengo empata com o Central Córdoba em 1 a 1 na Argentina.#fimdejogo pic.twitter.com/eGkIrAr9Jj ? Flamengo (@Flamengo) May 8, 2025

Rossi tem 97 jogos disputados pelo Flamengo, tendo sofrido 69 gols, o que resulta em uma média de 0.71 tento sofrido por partida. Além disso, o argentino é o goleiro com mais jogos sem sofrer gols desde sua estreia, não tendo sido vazado 48 vezes.

Outros números que corroboram a média de Rossi, é que o argentino já realizou 233 defesas neste período, sendo 118 delas em finalizações realizadas de dentro da área. Estes dados são do site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.

Tentativa de Assalto

Ao chegar da Argentina, onde enfrentou o Central Córdoba nesta quinta-feira, pela Libertadores, Rossi sofreu uma tentativa de assalto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. O carro do jogador, que é blindado, sofreu quatro tiros na lataria, mas felizmente, o atleta e sua família passam bem.

Entretanto, devido ao choque, a presença de Rossi é incerta para o próximo compromisso do Flamengo. Neste sábado, o Mengão recebe o Bahia no Maracanã, às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.