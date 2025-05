Huracán vence, e Corinthians pode cair na Sul-Americana; veja os 9 cenários

O Huracán virou sobre o Racing-URU e, com a vitória de 3 a 1 dentro do Estádio Centenário na noite de hoje, complicou de vez a vida do Corinthians antes da penúltima rodada do Grupo C da Sul-Americana. No torneio continental, o líder garante vaga antecipada às oitavas de final, enquanto o 2° colocado disputa playoffs com eliminados da Libertadores.

Situação atual

Os argentinos chegaram aos 10 pontos e podem garantir a classificação direta às oitavas já no próximo jogo, contra o América de Cali — que é o vice-líder e soma 6 pontos.

O Corinthians tem apenas 5 pontos e só supera o desempenho do Racing-URU, lanterna da chave e virtualmente fora da próxima fase.

O alvinegro, em caso de tropeço diante dos uruguaios, pode ser eliminado a depender da outra partida do grupo.

Como está o Grupo C?

1 - Huracán: 10 pontos (saldo +8)

2 - América de Cali: 6 pontos (saldo +2)

3 - Corinthians: 5 pontos (saldo 0)

4 - Racing-URU: 0 ponto (saldo -10)

A próxima rodada

América de Cali x Huracán (quarta, 23h)

Racing-URU x Corinthians (quinta, 19h)

Os 9 cenários do Corinthians

Derrota para Racing e vitória do Huracán: só briga pelo 2° lugar (playoffs)

Derrota para Racing e empate do Huracán: só briga pelo 2° lugar (playoffs)

Derrota para Racing e derrota do Huracán: eliminado

Empate com Racing e vitória do Huracán: só briga pelo 2° lugar (playoffs)

Empate com Racing e empate do Huracán: só briga pelo 2° lugar (playoffs)

Empate com Racing e derrota do Huracán: só briga pelo 2° lugar (playoffs)

Vitória contra Racing e vitória do Huracán: só briga pelo 2° lugar (playoffs)

Vitória contra Racing e empate do Huracán: briga pela liderança

Vitória contra Racing e derrota do Huracán: briga pela liderança