PVC: Flamengo continua candidato a ganhar Libertadores e Brasileiro

Apesar do momento de instabilidade, o Flamengo continua favorito a ganhar as principais competições que disputa, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Continuo achando que o Flamengo é candidato a ganhar o Brasileiro e a ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. E o Filipe Luís continua sendo um técnico promissor.

Ele não é um técnico consagrado, não é um técnico de seleção. A gente sempre tratou o Filipe Luís neste programa como um técnico extremamente promissor, e é isso que ele é. Continua sendo um técnico muito promissor.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista analisou que o momento ainda não é de crise, e o Flamengo depende das próprias forças para se classificar na Libertadores.

O Rubro-Negro tem cinco pontos após quatro rodadas, está na terceira posição do grupo C e joga as duas últimas partidas no Maracanã, contra LDU e Deportivo Táchira, precisando vencer e fazer saldo para avançar.

Semana que vem tem Flamengo e LDU — o Flamengo tem que ganhar da LDU. O que não pode acontecer é o Flamengo perder a vaga na Libertadores como acontecia em 2002, em 2012, em 2014 e em 2017, quando caía na fase de grupos. O Flamengo passou deste momento.

Vai ter uma crise se o Flamengo não conseguir avançar na Libertadores. Mas isso está prestes a acontecer? Não. O Flamengo tem uma situação em que ele precisa ganhar os dois jogos -- se ele ganhar os dois jogos, ele está classificado.

Paulo Vinícius Coelho

