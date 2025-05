Pressionado, Augusto Melo toma medida para conter gastos no Corinthians

Pressionado pelo pedido de afastamento imediato da presidência do Corinthians, Augusto Melo tomou uma medida para conter gastos no Parque São Jorge.

O presidente, ao lado do diretor administrativo Ricardo Jorge, assinou um memorando na última quarta-feira, enviado a todos os departamentos do clube, solicitando um plano emergencial para a redução de custos. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O documento pede que cada área operacional do Corinthians apresente dentro do prazo de dez dias um plano para "redução mínima de 30% no contingente pessoal e no total de despesas de cada pasta, corte de gastos com materiais operacionais e de escritório, priorizando o uso racional e o reaproveitamento de recursos, além da revisão de contratos e processos que gerem custos recorrentes e não essenciais". A diretoria alega ser uma ação de reestruturação administrativa, visando garantir a sustentabilidade do clube.

Esta não é a primeira medida de Augusto Melo para segurar gastos diante da reprovação do balanço financeiro de 2024, referente ao primeiro ano da gestão do mandatário. Na última terça-feira, ele assinou um outro memorando vetando a contratação ou promoção de profissionais em qualquer departamento do clube. A única exceção é o setor ligado ao futebol.

Pressão cada vez maior

A pressão sobre Augusto Melo está cada vez maior no Parque São Jorge. Também na última terça-feira, a Comissão de Justiça enviou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, um requerimento solicitando o afastamento imediato do mandatário da presidência do Corinthians, alegando "gestão temerária".

O documento chama a atenção para os pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação do clube, que recomendaram a reprovação das contas do ano passado, aponta descumprimentos estatutários e, principalmente, as infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut. A decisão de afastar ou não o presidente cabe a Romeu Tuma Júnior.

Augusto e seus pares, por sua vez, alegam ter herdado uma dívida de R$ 191 milhões não contabilizada pela gestão de Duilio Monteiro Alves e pede a reabertura das contas de 2023. Na visão da diretoria atual, sem este valor, o clube deixaria de apresentar um déficit de R$ 181,7 milhões para ter um superávit de R$ 9,5 milhões.

O Conselho Deliberativo do Timão, contudo, diz que não recebeu documentos necessários para tal medida e inclusive já recusou o primeiro pedido. Pedro Paulo, membro do Cori, afirma que essa "suposta contingência não afetaria o resultado das contas".

Além do último pedido de destituição, Augusto Melo enfrenta outras três solicitações de impeachment no Corinthians. A mais avançada delas diz respeito ao escândalo da VaideBet. A votação já foi adiada duas vezes e iria acontecer no último dia 20 de janeiro, mas foi suspensa devido ao horário.

Romeu Tuma Júnior disse em entrevista coletiva na última quarta-feira que o processo será retomado assim que a Polícia Civil concluir o inquérito sobre o caso, o que deve ocorrer ainda no mês de maio.