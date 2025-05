Paulinho apresenta evolução no Palmeiras e aumenta confiança para Mundial

Apesar de começar no banco de reservas, Paulinho foi um dos destaques do Palmeiras na vitória sobre Cerro Porteño-PAR, por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção.

Paulinho entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar de Facundo Torres. Já nos acréscimos, o atacante deu a assistência para Vitor Roque marcar o segundo gol e garantir a vitória do Palmeiras.

Além disso, segundo dados do Sofascore, Paulinho criou uma grande chance, deu dois passes decisivos e terminou a partida com 100% de passes certos (19/19). Ainda deu uma finalização na trave, venceu todos os duelos (3/3), completou um drible e realizou dois desarmes.

#Libertadores ? Paulinho foi o Destaque Sofascore de Cerro Porteño 0-2 Palmeiras! ? 27 mins jogados

?? 1 assistência

? 1 grande chance criada

? 2 passes decisivos

? 19/19 passes certos (100%!)

? 1 finalização (na trave)

? 3/3 duelos ganhos (100%!)

? 1/1 drible certo... pic.twitter.com/f6BVIv5SVZ ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 8, 2025

Aos 24 minutos do segundo tempo, o atacante quase marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Mayke tabelou com Martínez, avançou pela direita e levantou a bola na área. Vitor Roque tentou o domínio e acabou ajeitando com o bico da chuteira para Paulinho, que soltou a pancada. Martín Arias defendeu e a bola ainda bateu no travessão e pingou no gramado.

Desde sua contratação no começo do ano, o jogador de 24 anos se recuperou de uma fratura na tíbia direita e já disputou seis jogos com a camisa do Verdão. Em todos, Paulinho começou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida.

No último domingo, diante do Vasco, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante atuou por 30 minutos, seu maior tempo em campo até agora. Nesta quarta-feira, Paulinho participou diretamente de um gol pela primeira vez.

Classificação antecipada

Com gols de Estêvão e Vitor Roque, o Palmeiras bateu o Cerro Porteño por 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, com duas rodadas de antecedência. Além disso, a equipe do técnico Abel Ferreira também assegurou a primeira colocação do grupo G.

O Verdão foi aos 12 pontos e abriu oito de vantagem sobre o vice-líder Cerro Porteño. Já classificado, o Palmeiras ainda disputa dois jogos na fase de grupos da Copa Libertadores. O Alviverde recebe o Bolívar-BOL na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quinta rodada, no Allianz Parque.

Antes disso, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 17h30, quando recebe o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. O Verdão é o líder da competição, com 13 pontos. O Tricolor ocupa a 11ª posição, com nove pontos.