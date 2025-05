O time de coração do papa: Leão 14 torce para tradicional equipe dos EUA

Do UOL, em São Paulo

Sucessor de Francisco, Leão 14, que foi apresentado como novo papa hoje no Vaticano após o conclave, não deixa de ter suas predileções esportivas. Ele é norte-americano e tem 69 anos.

O time do papa

Leão 14, de acordo com a emissora ABC, é torcedor do Cubs, tradicional time de beisebol. A equipe, que tem sede em Chicago — cidade de nascimento do pontífice — repercutiu o tema em suas redes sociais.

Pope Leo XIV, a Chicago native, is reportedly a Cubs fan. 😁



Via @ABC pic.twitter.com/7S31Cpqc13 -- CHGO Cubs (@CHGO_Cubs) May 8, 2025

Apesar da torcida, o papa é bastante reservado quando o assunto é esporte. Ele não acumula um histórico de fanatismo como o antecessor Francisco, que era fã declarado do San Lorenzo, clube argentino de futebol.

Em uma das poucas entrevistas sobre o tema, Leão 14, que também morou no Peru, disse que gosta de jogar tênis. "Me considero um grande aficionado por tênis, mas desde que deixei o Peru tive poucas oportunidades de jogar, então espero voltar às quadras em algum momento", disse o então cardeal Robert Prevost em declaração repercutida pelo La Nación.

Quem é Robert Prevost, o papa Leão 14

Além de norte-americano, ele também tem cidadania peruana. Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, ele é filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola.

O pai serviu à igreja como catequista e a mãe dele era bibliotecária. Quando jovem, ele foi coroinha e frequentou escola paroquial.

Prevost é formado em matemática. Ele frequentou a Universidade Villanova, uma universidade privada católica na Pensilvânia, e se formou em 1977. Após a ordenação, se especializou em Direito Canônico na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma.

O religioso passou um terço de sua vida nos EUA. O restante entre a Europa e a América Latina, uma das periferias do mundo, de onde também era natural o argentino Jorge Mario Bergoglio. O jornal italiano La Repubblica o chamou de "o menos americano dos americanos" pela moderação de suas palavras.

Ele obteve cidadania peruana em 2015. O cardeal chegou ao Peru como um jovem missionário agostiniano e, do país andino, partiu como bispo para o Vaticano, para se tornar uma figura central na administração do papa Francisco. Ele ficou conhecido como o papa "Latino - Yankee" em Roma, segundo o Washington Post.

Prevost deixou o Peru para se juntar ao governo do Vaticano. Ele era arcebispo emérito de Chiclayo, cerca de 750 quilômetros ao norte de Lima. Ao se mudar para o Vaticano, chefiou o Dicastério para os Bispos, que tem a importante função de aconselhar o papa sobre a nomeação de líderes da Igreja.