Palmeiras vende mais de 26 mil ingressos para clássico contra o São Paulo

O Palmeiras, nesta quinta-feira, que já comercializou mais de 26 mil ingressos para o clássico diante do São Paulo que acontece no domingo (11). Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a bola rola na Arena Barueri, às 17h30 (de Brasília).

O Verdão, aliás, iniciou, às 10h, a venda das entradas para o público geral. Os bilhetes, com valores entre R$ 20 e R$ 70, estavam à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

A comercialização para os sócios Avanti foi dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias da Arena Barueri.

Situação do Palmeiras

Na última quarta, o Alviverde derrotou o Cerro Porteño, no Paraguai, por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Este resultado garantiu o clube brasileiro nas oitavas de final do torneio continental com duas rodadas de antecedência.

Após classificação antecipada na Libertadores e em uma sequência de três vitórias seguidas, o Palmeiras tenta manter a confiança elevada para se manter na liderança do Brasileirão. No momento, os comandados de Abel registram 16 pontos, seguidos pelo Red Bull Bragantino, que tem a mesma pontuação, mas é superado nos critérios de desempate.

As atividades de hoje também em vídeo: veja os takes exclusivos da TV Palmeiras Sportingbet no início da preparação pro clássico do próximo domingo ????? ? https://t.co/EL95lnxdi0 pic.twitter.com/yLUUxovuY8 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 8, 2025

Setor A (Portão 4): R$60,00



Setor A1 (Portões 5 e 6): R$70,00



Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00



Setor C (Portão 16 - Torcida Palmeiras Pay): R$20,00



Setor C1 (Portões 13 e 15): R$50,00



Setor D (Portão 11): R$40,00



Setor D1 (Portão 10): R$40,00