Palmeiras tem 'clássico' por melhor campanha e força Abel a não tirar o pé

O Palmeiras já garantiu vaga nas oitavas da Libertadores e a liderança do Grupo G, mas não poderá "tirar o pé" da competição continental. O Alviverde terá um "clássico" contra o São Paulo pela melhor campanha da fase de grupos.

O que aconteceu

O Alviverde é o único com 100% de aproveitamento e, neste momento, lidera a classificação geral com 12 pontos. O time com melhor campanha será mandante nos jogos de volta do mata-mata até a semifinal. A final é disputada em campo neutro.

O Tricolor tem o segundo melhor desempenho na competição, com 10 pontos e está "na cola" do rival paulista. O time de Zubeldía soma três vitórias E um empate, lidera o Grupo D e pode se classificar para as oitavas hoje.

Com pouca gordura, o Palmeiras será obrigado a "continuar acelerado a fundo" mesmo com a maratona de jogos. Após a vitória de ontem contra o Cerro Porteño, Abel Ferreira já havia alertado que o time não tiraria o pé e rodaria o elenco para tentar manter a sequência de triunfos.

O Alviverde também precisa ficar de olho no Estudiantes, que lidera o Grupo A com nove pontos. O Vélez pode chegar à mesma pontuação dos compatriotas caso vença o Olímpia (PAR), hoje, às 19h (de Brasília). Assim como o Libertad (PAR), que encara o Alianza Lima em mesmo dia e horário.

Apesar das sombras, o time de Abel Ferreira pode garantir a melhor campanha geral já na próxima rodada. Uma vitória alviverde, somada a tropeços de São Paulo, Estudiantes e — caso vençam hoje — Vélez e Libertad, garante a ponta da primeira fase ao Palmeiras.

O Palmeiras foi o melhor time da fase de grupos em cinco das últimas sete Libertadores. Na edição de 2022, inclusive, o time venceu todos os seis jogos, conquistando 18 pontos. As outras campanhas aconteceram em 2018 (16 pontos), 2019 (15 pontos), 2020 (16 pontos) e 2023 (15 pontos).

Próximos jogos pela Libertadores

Palmeiras

15/05 - 19h (de Brasília) - Bolívar (casa)

28/05 - 21h30 - Sporting Cristal (casa)

São Paulo

14/05 - 21h30 - Libertad (casa)

27/05 - 19h - Talleres (casa)

Estudiantes

14/05 - 21h30 - Botafogo (fora)

27/05 - 21h30 - Carabobo (casa)

Vélez

08/05 - 19h - Vélez x Olímpia (casa)

14/05 - 19h - San Antonio Bulo Bulo (casa)

29/05 - 19h - Peñarol (fora)

Libertad (PAR)