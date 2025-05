Palmeiras abre venda geral de ingressos para clássico na Arena Barueri

Nesta quinta-feira, o Palmeiras abriu a venda geral dos ingressos, com preços populares, para o clássico contra o São Paulo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Para este duelo, o estádio terá um espaço exclusivo para correntistas do Palmeiras Pay, banco digital do clube, com ingressos custando R$ 20,00. O setor Espaço Torcida Palmeiras Pay, localizado no Setor C, não terá possibilidade de meia-entrada, diferentemente dos demais.

(Foto: Reprodução/Palmeiras)

Os bilhetes, com valores entre R$ 20,00 e R$ 70, estavam à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti até às 10h desta quinta, horário em que foi iniciada a venda geral. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

A comercialização para os sócios Avanti foi dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias da Arena Barueri.

Veja informações sobre os ingressos de Palmeiras x São Paulo

Setor A (Portão 4): R$60,00



Setor A1 (Portões 5 e 6): R$70,00



Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00



Setor C (Portão 16 - Torcida Palmeiras Pay): R$20,00



Setor C1 (Portões 13 e 15): R$50,00



Setor D (Portão 11): R$40,00



Setor D1 (Portão 10): R$40,00