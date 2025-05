"O nosso gol nos fez mal", diz Rogério Ceni sobre derrota do Bahia em casa na Libertadores

Nesta quarta-feira, o Bahia sofreu virada de 3 a 1 em casa para o Nacional, do Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Rogério Ceni comentou os erros da equipe na partida e os resultados na sequência difícil de jogos.

"Nós fizemos um bom primeiro tempo. Em todas as bolas que eles contra-atacaram, estávamos bem posicionados. O nosso gol nos fez mal, parecia que tinha sido 1 a 0 para eles. Começamos a sair muito ofensivos em contra-ataques, com muitos jogadores à frente da linha da bola, e começamos a ceder chances ao adversário que atacava em vantagem. Nós fugimos do nosso padrão depois de marcar o gol, essa é a parte mais estranha", afirmou Ceni.

O treinador também comentou os últimos resultados do Bahia e a sequência difícil que a equipe tem enfrentado.

"A sequência já vem dura há muito tempo, isso não é de hoje. O resultado negativo tem um impacto muito maior. Nós sabíamos a dificuldade nesses jogos: contra o Palmeiras, Botafogo... é que os jogos vencidos não recebem essa atenção para a dificuldade que apresentaram. É uma sequência pesada, dificílima e nós vamos ter que nos reerguer", completou.

Campanha na temporada

O Bahia segue na liderança do Grupo F da Libertadores, com sete pontos. São duas vitórias, um empate e uma derrota. No Campeonato Brasileiro, a equipe possui 12 pontos, na sexta colocação. A campanha é de três vitórias, três empates e uma derrota.

Neste sábado, o Tricolor de Aço visitará o Flamengo no Maracanã. A partida será às 21h (de Brasília).