Nova Vila Belmiro: Santos detalha a conselheiros parceria com WTorre e altera modelo de negócio

Em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Santos apresentou a seus membros detalhes do acordo para a construção da nova Vila Belmiro, em parceria com a WTorre. As duas partes avançaram nas negociações nesta semana, e a pré-venda de cadeiras e camarotes, determinante para a sequência da operação, começará em até 120 dias. O contrato de parceria seria de 30 anos.

Além do anúncio do início da venda de cadeiras e camarotes, a diretoria comandada por Marcelo Teixeira apresentou mudanças significativas no modelo de negócio, tanto na estrutura do projeto quanto em seu formato operacional. Anteriormente, o acordo previa um direito de outorga por 30 anos. Agora, o Santos manterá integralmente os direitos e ficará com 100% das receitas relacionadas ao futebol. Em caso de não vender cadeiras, por exemplo, Santos será responsável por fazer parte do aporte.

Por sua vez, a WTorre será responsável por toda a parte operacional e estrutural da nova arena, além da administração de locações, concessões, naming rights e eventos como shows. No contrato anterior, o Santos tinha apenas uma participação. No modelo atual, o clube passa a ser majoritário, com percentuais que variam entre 55% e 70% dos lucros obtidos, dependendo do montante arrecadado.

Com relação às cadeiras, os sócios proprietários de cativas e camarotes na atual Vila Belmiro continuarão com seus direitos garantidos no novo projeto. Já os torcedores das cadeiras especiais, que não são proprietários, terão prioridade na pré-venda para garantir o uso por 10 anos, por meio de concessão.

O projeto prevê a construção de uma arena multiuso moderna no terreno da atual Vila Belmiro, com capacidade para 30 mil torcedores e até 700 vagas de estacionamento. Além da venda de cadeiras e camarotes, a operação, orçada em cerca de R$ 700 milhões, contará com a negociação dos naming rights, que já despertam interesse no mercado, além de aportes do clube e da construtora.

No dia 14 de abril, data em que o clube completou 113 anos, Santos e WTorre assinaram a atualização do Memorando de Entendimento (MOU). As tratativas com a WTorre começaram ainda na gestão de José Carlos Peres, continuaram sob o comando de Andrés Rueda e seguem com o retorno de Marcelo Teixeira à presidência, desde dezembro de 2023. O projeto já havia sido aprovado previamente pelo Conselho Deliberativo.

A obra, baseada no plano assinado pelo arquiteto Luiz Volpato, deverá ter duração de aproximadamente 36 a 40 meses. A tendência é que o Santos siga atuando na Vila Belmiro até o fim da atual temporada. A partir de 2026, uma das alternativas consideradas para o mando de campo é a utilização da Mercado Livre Arena Pacaembu.