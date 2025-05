Natália Silva reforça meta antes de duelo contra Grasso no UFC 315: "Vim ser campeã"

Desde que ingressou no Ultimate, em junho de 2022, Natália Silva despertou o interesse dos fãs de MMA por seu estilo versátil e plástico dentro do octógono. De lá para cá, a brasileira fez jus às expectativas e se manteve invicta na empresa, com seis vitórias consecutivas que a alçaram ao top 5 do ranking dos pesos-moscas (57 kg). Neste sábado (10), porém, a especialista em taekwondo encara o seu maior desafio da carreira até então: a ex-campeã Alexa Grasso. E é justamente neste 'teste de fogo' que a mineira pretende não só prevalecer, mas comprovar que tem potencial para se tornar a melhor do mundo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Natália reforçou que seu objetivo é, desde o princípio, se tornar campeã. E no duelo contra Grasso, que reforça o card principal do UFC 315, em Montreal (CAN), a representante da equipe 'Team Borracha' pode, enfim, garantir seu passaporte para uma eventual disputa de cinturão na divisão até 57 kg. Curiosamente ou não, o título da categoria será colocado em jogo no mesmo evento, no confronto entre Valentina Shevchenko e Manon Fiorot.

"Isso (fama) vem como um somatório do que eu busco. Busco me tornar campeã do UFC, realmente deixar um legado, fazer com que as pessoas conheçam minha história. Sei que é consequência do que busco, então encaro com muita alegria (....) Estou pronta para isso desde que cheguei no UFC. Desde que cheguei no UFC já venho dizendo: 'Vim para ser campeã'. E sei que a cada luta que faço, estou um passo mais próximo disso. E essa luta contra a Alexa não é diferente. É o meu momento de buscar isso. É uma luta dura, mas estou pronta para vencê-la", destacou Silva.

Análise da rival

Apesar de já projetar o futuro com uma eventual disputa de título, Natália só tem olhos para Grasso no momento. Atenta às credenciais da mexicana, a mineira destrinchou as principais virtudes da oponente em conjunto com sua equipe antes do UFC 315. Sem entregar qual será seu plano de jogo no sábado, Silva projetou um combate bastante movimentado para os fãs, visto que reúne duas atletas que não abrem mão da veia ofensiva.

"Minhas estratégias de luta gosto de deixar em 'off', porque são segredos. Mas sim, vejo a Alexa como uma ótima lutadora. Ela tem um diferencial que, aos meus olhos, ela tem muita vontade de vencer. Você vê ela buscando a luta o tempo todo, ela não amarra a luta, vai para cima mesmo. Tem um bom boxe, tem um jiu-jitsu muito bom também. Vejo ela como uma excelente lutadora, estudei o estilo de luta dela e vimos onde podemos trabalhar", projetou a brasileira.

Além de Natália Silva, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado por mais quatro lutadores no UFC 315. Também no card principal, José Aldo lidera o time contra o atleta da casa pipipi. Já na porção preliminar do show, Bruno 'Blindado' encara Marc-Andre Barriault, Daniel 'Willycat' enfrenta Jeongyeong Lee e Jéssica 'Bate-Estaca' mede forças contra Jasmine Jasudavicius.

