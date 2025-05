'Não estamos em nosso melhor momento', diz Filipe Luís após empate do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Assim como Arrascaeta, Filipe Luís também admitiu que o Flamengo fez uma partida ruim no empate em 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, que deixou o time em situação delicada no Grupo C da Libertadores.

Mantivemos a regularidade por alguns meses até chegar este momento. E a verdade é que não estamos no nosso melhor momento. O futebol é constantemente um estado anímico. Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois tivemos uma derrota dura contra o Cruzeiro, e é claro que os jogadores sentem. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, a nossa trajetória com as boas atuações o quanto antes possível. Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança. Como fazemos isso? Treinando, jogando em frente à nossa torcida no final de semana (contra o Bahia) e esperamos fazer um grande jogo

Filipe Luís

O que mais ele falou?

Muitos erros técnicos: "Para mim é muito simples. O adversário veio com um plano de jogo e nós não conseguimos sair, romper a pressão. Conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos, seja por confiança, pela bola, não sei o porquê. Talvez tenha sido também pelo momento. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás. E na verdade nós temos um time que está sendo feito para ter a bola. E a grande força desse Flamengo são os jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com o volume criam chances e essa imposição sobre o adversário".

Mal fisicamente: "E, principalmente, não conseguimos ter pernas para pressionar. Não conseguimos simplesmente tirar o tempo do adversário, eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque, têm dois pontos muito rápidos, nos empurraram para trás e nos entraram, entraram bola nas costas. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles dominaram e por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal".

Escolha por Danilo: "O Danilo foi uma escolha. Eu tenho três zagueiros de seleção brasileira, no meu ver. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo para sair da pressão. E o Danilo, é claro que para um jogador desse calibre eu vou dar minutos. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim. E comigo é assim, sem esperar, eles recebem uma oportunidade no jogo mais difícil da temporada. E eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma como eu esperava".

Pedro substituído: "O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente. Como toda a equipe, tecnicamente, ele estava abaixo. E fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta. E decidi pelo Juninho no intervalo. O Pedro... Tem que entender que vem de sete meses parado e nessa sequência ele vai sentir um pouco".

Classificação preocupa: "Claro que me preocupa. Nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação. E só depende da gente para poder sair. Então, o que está ao nosso alcance é ganhar os dois jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque podemos depender de uma combinação de resultados, dependendo do que aconteça. Então, o que está ao nosso alcance hoje é ganhar os próximos dois jogos em casa para poder passar nessa fase de grupos. E a realidade é que não está sendo da forma como a gente esperava".