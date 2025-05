Mano Menezes analisa desempenho do Grêmio no empate pela Sula: "Foi pouco"

Nesta quarta-feira, o Grêmio ficou no 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Alejandro Villanueva. O técnico Mano Menezes admitiu o desempenho abaixo do Imortal na partida.

"No primeiro tempo, o time foi muito lento na troca de passes e essa lentidão foi empurrando o adversário para se organizar no último terço. Aí não conseguimos entrar. Quando não conseguimos entrar, forçando as jogadas, demos o contra-ataque e duas vezes corremos o risco de tomar o gol, tudo que a gente não podia fazer. No segundo tempo, senti que a equipe melhorou neste aspecto. A bola foi trabalhada de forma mais lúcida e mais rápida para chegar com um pouco mais de espaço. Mas foi pouco como equipe", disse Mano Menezes em entrevista coletiva.

Fim de jogo: Atlético Grau 0x0 #Grêmio



Tudo igual no duelo com o Atlético Grau, pela 4ª rodada do Grupo D na #SulAmericana25. O próximo compromisso do Tricolor é contra o Bragantino, no sábado, dia 10, pelo #Brasileirão2025. ?? #GRAxGRE pic.twitter.com/bsQAYwo8XF

? Grêmio FBPA (@Gremio) May 8, 2025

Com o resultado, o Grêmio caiu para a vice-liderança do grupo D, com oito pontos, dois atrás do líder Godoy Cruz. Por outro lado, o Atlético Grau permanece na 3ª posição da chave, com dois pontos conquistados.

Na próxima terça-feira, o Grêmio recebe o Godoy Cruz na disputa pela 1ª posição do grupo. A partida acontece às 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

"A gente leva o resultado mínimo, no sentido de levar a decisão para a nossa casa, que era um dos objetivos de hoje. A vitória ou um empate manteria a situação muito parecida, porque nós teríamos que ganhar do Godoy Cruz na terça-feira. Porque eles já tinham uma vantagem no saldo de gols. E depois fechar na última partida em casa", acrescentou.

O Grêmio volta a campo neste sábado, às 18h30, quando recebe o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. O Imortal é o 13º colocado, com oito pontos conquistados. O Massa Bruta ocupa a vice-liderança, com 16 pontos.