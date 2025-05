Líder, Palmeiras bate Cruzeiro e emenda sexta partida invicta no Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro na Arena Barueri, venceu por 3 a 0 e emendou sua sexta partida sem derrota. Luighi, Erick e Antonio balançaram as redes para o Verdão.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 20 pontos, na primeira colocação, e emendou sua sexta partida seguida sem ser superado na competição (quatro vitórias e dois empates). Do outro lado, com a derrota, o Cruzeiro permaneceu com 14 somados, na sétima posição.

O Palmeiras retorna aos gramados no próximo domingo, às 15h (de Brasília), quando visita o Santo André, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na próxima quarta, às 15h, o Cruzeiro visita o Juventude, pela décima rodada do Brasileirão.

O placar foi inaugurado pelo Palmeiras aos 31 minutos do primeiro tempo. Após Luighi ser derrubado na área, o árbitro assinalou penalidade máxima. O próprio atacante, então, assumiu a responsabilidade e arrematou firme para converter.

Aos 23 minutos da etapa complementar, o Palmeiras aumentou a diferença. Ao receber na entrada da área, Erick cortou o marcador, finalizou cruzado de canhota e balançou as redes.

O Palmeiras ampliou a vantagem aos 44 minutos do segundo tempo, quando Antonio dominou na intermediária e emendou chute forte, no canto esquerdo.