Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Alguns atletas do elenco principal do Flamengo passaram por um susto hoje, quinta-feira (08), logo após o desembarque no Rio de Janeiro, depois do duelo contra o Central Córdoba, pela Libertadores da América. Os jogadores foram alvo de uma tentativa de assalto na Linha Amarela.

O veículo blindado que levava o goleiro Rossi foi alvo de quatro tiros. Segundo o Flamengo, nenhum jogador ficou ferido ou teve os pertences roubados. As autoridades investigam o caso, mas ninguém foi preso até o momento.

A equipe carioca volta a campo no sábado, pelo Brasileirão 2025. A partir das 21 horas, o Flamengo enfrenta o Bahia, no estádio do Maracanã.

Posição do Flamengo sobre o caso

Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após partida na Argentina válida pela CONMEBOL Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia.