Jogadores do Flamengo escapam de assalto no Rio; carro do goleiro Rossi é atingido por 4 disparos

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, no início da manhã desta quinta-feira, e o carro onde estava o goleiro argentino Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros, informou o clube em comunicado.

O time do Flamengo tinha desembarcado momentos antes no aeroporto do Galeão após jogo na Argentina, pela Copa Libertadores, empate por 1 x 1 com o Central Córdoba. Alguns jogadores pegaram seu próprios carros para voltar para casa e acabaram sendo alvo da tentativa de assalto. Ninguém ficou ferido.

"Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências", afirmou o Flamengo em nota.

A Linha Amarela é uma das principais vias expressas da cidade. Perto do bairro de Bonsucesso, onde ocorreu a tentativa de assalto aos atletas, estão os complexos de favelas da Penha e do Alemão, palcos de permanentes conflitos entre criminosos e policiais.

A polícia do Rio de Janeiro informou que está apurando o caso e um inquérito já foi aberto.

