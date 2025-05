João Schmidt tem lesão muscular diagnosticada e desfalca o Santos; Barreal treina com o elenco

O técnico Cléber Xavier não tem paz neste início de trabalho no Santos. Além de amargar dois tropeços seguidos, vem sofrendo para encontrar a equipe ideal com as ausências por contusão. Nesta quinta-feira, o clube confirmou lesão muscular do volante João Schmidt, que desfalca o time no Brasileirão, diante do Ceará, segunda-feira, e por tempo indeterminado.

João Schmidt foi escolha de Cléber Xavier em sua primeira escalação, no empate diante do CRB, pela Copa do Brasil (1 a 1 na Vila Belmiro), na qual formou dupla com Diego Pituca. O experiente parceiro acabou barrado na visita ao Grêmio, onde o time amargou derrota, pelo Brasileirão, por 1 a 0, dando espaço para Tomás Rincón.

"O volante João Schmidt sentiu um incômodo na coxa esquerda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, no último domingo (4), em Porto Alegre. O atleta passou por exames na última quarta-feira e teve constatada uma lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda. Schmidt já iniciou o tratamento com a fisioterapia", revelou o Santos.

Ainda sem contar com Zé Rafael, contratado do Palmeiras no começo da temporada, mas em transição física após passar por procedimento cirúrgico, é possível que o jovem Gabriel Bomtempo volte ao time, como segundo volante. Cléber Xavier ainda não esboçou a escalação para receber os cearenses no Allianz Parque.

Por outro lado, o comandante ganhou uma boa opção para o meio/ataque. Barreal foi liberado pelos médicos e treinou normalmente com todo o elenco na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Barreal vinha atuando como armador por causa da ausência do camisa 10 Neymar. Como Guilherme ainda está fora por causa de problema muscular na perna direita, é possível que volte aos 11 titulares, mas fazendo parceria com Soteldo na criação. Na frente, Rollheiser pode ter Tiquinho Soares ou Deivid Washington a seu lado.