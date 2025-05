João Fonseca erra demais, cai no Masters de Roma e acumula 3ª derrota seguida

Longe de repetir as grandes atuações do início do ano, João Fonseca se despediu do Masters 1000 de Roma logo em sua estreia, nesta quinta-feira. O tenista de 18 anos foi superado pelo húngaro Fabian Marozsan, 61º do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Trata-se da primeira vez na temporada em que o carioca acumula três derrotas consecutivas no circuito. O número 65 do mundo vinha de eliminações no Masters de Madri, na segunda rodada, para o então favorito Tommy Paul; e para o modesto holandês Jesper de Jong, logo na estreia no Challenger de Estoril, torneio de menor porte, disputado em Portugal, na semana passada.

Irregular desde o início do jogo, Fonseca sucumbiu aos erros não forçados ao longo dos dois sets. Foram 38, contra 27 do rival da Hungria. Além disso, não conseguiu ser tão efetivo com seu estilo agressivo: anotou 18 bolas vencedoras, uma a menos que Marozsan.

Com a eliminação, Fonseca só deve voltar a competir em Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, marcado para começar no dia 25 deste mês. Até lá, o brasileiro vai se concentrar em sua preparação para jogar pela primeira vez como profissional no torneio francês, onde Gustavo Kuerten foi tricampeão.

Marozsan, por sua vez, vai enfrentar o russo Andrey Rublev na segunda rodada em Roma. O adversário que havia sido atropelado por Fonseca em sua estreia num Grand Slam, em janeiro, no Aberto da Austrália.

No primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito, brasileiro e húngaro começaram firmes em seus games de saque, apesar do forte vento na SuperTennis Arena, terceira maior quadra do complexo italiano. Fonseca, contudo, mostrou afobação para definir seus pontos no quarto game, cometeu dois erros não forçados seguidos e cedeu a primeira quebra de saque da partida.

O húngaro abriu 3/1, sustentou a vantagem no placar e sacramentou o primeiro set em 31 minutos, sem sofrer maiores ameaças por parte do brasileiro. Fonseca não chegou a registrar break point contra o adversário.

O segundo set contou com roteiro semelhante nos primeiro games. Acelerando os pontos, o carioca exagerou na agressividade, acumulou erros não forçados e sofreu a quebra no segundo game. Marozsan aproveitou o momento favorável e fez 3/1 no placar.

Desta vez, Fonseca reagiu prontamente e aproveitou o primeiro break point na partida. No sexto game, obteve a quebra de saque. Na sequência, virou o placar para 4/3. O brasileiro teve novas chances de se impor no saque do húngaro, sem sucesso. E a disputa foi definida no tie-break.

O carioca de 18 anos começou bem o desempate, com um mini break. Novamente, cometeu dois erros consecutivos e cedeu a virada ao húngaro. Marozsan, de 25 anos, manteve a vantagem, confirmou seus saques e selou a vitória em 1h27min de confronto.