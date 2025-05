Jesus já faz sombra? Colunistas debatem tropeço do Flamengo na Libertadores

Demitido do Al-Hilal recentemente, Jorge Jesus já pode ser considerado uma sombra para Filipe Luís no Flamengo? No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Juca Kfouri opinaram sobre o tema após mais um tropeço da equipe na Copa Libertadores.

O Flamengo empatou, fora de casa, com o Central Córdoba (ARG), e está fora da zona de classificação para as oitavas de final. Com cinco pontos, os rubro-negros estão em terceiro no Grupo C, atrás de LDU e dos argentinos, ambos com oito.

Juca: Flamengo deveria golear o Central Córdoba

É absolutamente inaceitável esse resultado do Flamengo. Perder para o Central Córdoba no Maracanã foi uma dessas coisas que se diz que é só o futebol, que não vai acontecer de novo.

[Imaginava-se] que o Flamengo iria a Santiago del Esteiro para enfiar uma goleada no Central Córdoba, para mostrar que o Central Córdoba não deveria ter feito o que fez no Maracanã. Não só não enfiou uma goleada, como no segundo tempo, o Central Córdoba [...] merecia ganhar o jogo.

Juca Kfouri

Lavieri: Jorge Jesus está no mercado

Ainda dá para ver o Flamengo se classificar e estancaria essa possível crise. Não consigo ver Filipe Luís sendo demitido antes de [definir] isso da Libertadores. Temos que lembrar que Jorge Jesus está no mercado. E isso é um problema para quem for que estiver no cargo de treinador do Flamengo no momento de turbulência.

Danilo Lavieri

