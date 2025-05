Jéssica Bate-Estaca revela meta antes de se aposentar: "Fazer 40 lutas no UFC"

No UFC desde 2013, a brasileira Jéssica Andrade se notabilizou por ser uma espécie de 'funcionária padrão' da companhia. Prova disso é que, em quase três dezenas de lutas disputadas na organização, a ex-campeã peso-palha (52 kg) já competiu em três categorias diferentes e parece estar sempre disposta a atuar em qualquer situação. E às vésperas de seu 29º compromisso no octógono mais famoso do mundo, 'Bate-Estaca' - aparentemente - não pretende diminuir o ritmo ou mudar sua atitude, ao menos por enquanto.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jéssica Bate-Estaca revelou que pretende alcançar a marca de 40 combates no UFC antes de pendurar as luvas. Neste sábado (10), a atleta brasileira dará mais um passo rumo ao seu objetivo, quando subir no octógono da edição 315 do Ultimate, sediada em Montreal, no Canadá, para encarar a lutadora da casa Jasmine Jasudavicius, pelo peso-mosca (57 kg).

"O intuito é fazer 40 lutas dentro do UFC e se aposentar. Com essa de agora no final de semana, (tenho) 29. Tem mais umas 11 lutas pela frente", revelou Jéssica.

Foco no 52

Apesar de ainda se mostrar aberta a atuar também no peso-mosca, Bate-Estaca ressalta que seu foco segue na divisão dos palhas, onde já reinou no passado. Porém, assim como escassas opções de confrontos a fizeram aceitar o duelo deste sábado, o desgaste no corte de peso também pode ser um fator que determine o fim do ciclo da ex-campeã no peso-palha.

"A minha intenção, pelo menos agora, é fazer as lutas no 52, tentar me manter no 52. Se eu vir que está ficando muito difícil para baixar o peso, que eu estou me desgastando demais, estou ficando muito cansada, aí eu volto para o 57", concluiu.

Aos 33 anos de idade, Jéssica Bate-Estaca soma 26 vitórias - 18 delas pela via rápida - e 13 derrotas na carreira no MMA profissional. Pelo UFC, organização pela qual compete há mais de uma década, a veterana lutadora brasileira possui 17 triunfos e 11 reveses no octógono, com direito a uma conquista de cinturão na divisão até 52 kg, em 2019.

